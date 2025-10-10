CBC

°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê·úÀßÌäÂê¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹©»ö¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛË­¶¶¿·¥¢¥êー¥Ê10·î27Æü¹©»öºÆ³« »ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¡È¼ùÌÚÈ²ºÎ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¡ÉÍ×Ë¾½ñÄó½Ð Ä¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹Ž¢ÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤Ž£ °¦ÃÎ

2024Ç¯¡¢·×²èÃæ»ß¤ò·Ç¤²ÅöÁª¤·¤¿Ä¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©»ö¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·7·î¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç·×²èºÆ³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹©»ö¤Ï10·î27Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ï2029Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¡¢·úÀß¹©»ö¤Ç¤Ï¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊË­¶¶»Ô¡¦Ä¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×