¥ß¡¼¥Ï¡¼¤µ¤óÉ¬¸«♡ ²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ÖºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
½©Åß¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ±Õ¤ä¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡õ¤ªÈè¤ì´¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¿ä¤·¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
¡È¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÃúÇ«¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È©¼Á¤äÀ³Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥ß¡¼¥Ï¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÚºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Û¤ËÃíÌÜ
Item ¡ÚLypo-C¡Û¥¹¥¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È ¥°¥í¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ 28Êñ
1²ó»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤ÎÈþÍÆ±Õ¡£¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²½¤·¤¿¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡Ë¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
Item ¡ÚDECORTÉ¡Û¥æ¡¼¥¹ ¥Ñ¥ï¡¼ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 150mL
ÆÈ¼«¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿470¼ï°Ê¾å¤ÎÀ®Ê¬¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¹õ¹íÈ¯¹Ú±Õ¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ÇÇÛ¹ç¤·¡¢Â¿½ÅÁØ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¤Îµ»½Ñ¤âÅëºÜ¡£¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Item ¡ÚFANCL¡Û¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È 18mL
ÆÈ¼«¸¶ÎÁ¤Î¥ß¥ë¥¯¥¨¥¯¥½¥½¡¼¥à¤¬È©¤Î¥Ï¥ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¤ªÈè¤ì´¶¤ò²ò¾Ã¡£
»£±Æ¡¿tAiki¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÃÝÆâ½Õ²Ú ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿²ÃÆ£¥Ê¥Ê ¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
²ÃÆ£¥Ê¥Ê
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï