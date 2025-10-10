¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×ÅÐ¾ì¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¼°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡© ¡Ö¼êÊü¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ë¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤Ï¡ª
¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©
¡Ö¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ¤Âå¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¡Ê4ÂåÌÜ¡¦ND·¿¡Ë¤Ï2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬2¥ê¥Ã¥¿¡¼ÅëºÜ¤Î¡ÖºÇ¶¯¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÊNA·¿¡Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×´¶¤ò¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¡¢1989Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£
¡¡1998Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¡ÊNB·¿¡Ë¤Ï½éÂå¤ÇÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¸ÇÄê¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿²þÎÉ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2005Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¡ÊNC·¿¡Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¥È¥ë¥¯¤â¤«¤Ê¤êÁý¤ä¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¡Ê4ÂåÌÜ¡¦ND·¿¡Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖSKYACTIV¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤È¡Öº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÍ»¹ç¡£´é¤Ä¤¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤¬µá¤á¤ë°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹3915mm¡ßÁ´Éý1735mm¡ßÁ´¹â1235mm¤È3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¼Ö½Å¤ÏÌó1¥È¥ó¤È·ÚÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢½éÂå¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î²óµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢ÍÞÍÈ¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ä¡ÖÎòÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¥À¥¦¥ó¤¬2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤«¤é1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÓ¼¡Âè¤Ç¾å¼ê¤¯Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NA¡Ê¼«Á³µÛµ¤¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¼°¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡ÖRF¡×¤È°ã¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎËÚ¤Ï¼êÆ°¼°¤Ç³«ÊÄ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ M»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ð¤é¤¯¼êÊü¤¹µ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡M»á¤¤¤ï¤¯¡¢²÷Å¬¤Ç¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¸½ºß¡¢¤¢¤¨¤Æ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤ä¹âµé´¶¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½êÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÈÏáÆ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿ÍÇÏ°ìÂÎ´¶¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¡Ö2¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤È¤¤¤¦¼ñÌ£À¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£