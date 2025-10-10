¾×·â¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Àå¤ò¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎ±Õ¤ä·ì±Õ¤òÀö¤¤Î®¤¹¡Ä¡Ô»à·º¤ËÎ©²ñ¤Ã¤¿·ºÌ³´±¡Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¼¹¹ÔÄ¾¸å¤Î¡Ö²á¹ó¤ÊÇ¤Ì³¡×
2025Ç¯6·î27Æü¡¢ºÂ´Ö»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÃË½÷9¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡¢ÇòÀÐÎ´¹À»à·º¼ü¤Î·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¼¹¹Ô¤Ï2Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»à·º¤È¤ÏÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¼«¤é¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ½þ¤¦·ºÈ³¤Ç¡¢·ºË¡11¾ò¤Ç·º»ö»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ê¼ó¤Ë¤Æ¼¹¹Ô¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï»à·ºÈ½·è¤Ï¤É¤¦¹Ô¤ï¤ì¡¢»à·º¼ü¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦°ìÇ·À¥¤Ï¤Á¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»à·º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·ºÌ³´±¤Ë¼èºà¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¡Ø·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹»à·º¤Î¸½¾ì¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö»à·º¤ÎÎ¢Â¦¡×
°ìÇ·À¥¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»à·º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëM·ºÌ³´±¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ºÌ³´±»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ÃÏÊý·ºÌ³½ê¡¢¹´ÃÖ»Ù½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏË¿¹´ÃÖ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢»à·º¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤Ê½àÈ÷¤ÈºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê½ç¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¼¹¹Ô¤Î½Ö´Ö¡¢»à·º¼ü¤ÎÂ¸µ¤ÎÆ§¤ßÈÄ¤¬¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ó¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯³«¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î¾×·â²»¤Ï·úÊªÁ´ÂÎ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï°äÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ÆÂ»½ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÌý°µ¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¾²ÈÄ¤Î²»¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¡¢Ä¾ÀþÅª¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤òËÉ¤°ÇÛÎ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°äÂÎ¤Î»ö¸å½èÍý¤Ï²á¹ó
»à·º¼ü¤ÏÍî²¼¸å¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÀäÌ¿¤·¤Ê¤¤¡£áÛÚ»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯À¼¤òÈ¯¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°å»Õ¤ÏÄ°¿Ç´ï¤Ç¿´²»¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ää»ß¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥Ù¥ó¡Ê»àË´¡Ë¡×¤òÀë¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·º¤Î¼¹¹Ô¤ÏÀµ¼°¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢·ºÌ³´±¤Ï°äÂÎ¤Î»ö¸å½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£Íî²¼»þ¤Î¾×·â¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Àå¤ò¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎ³°¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÎ±Õ¤ä·ì±Õ¤òÀö¤¤Î®¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï°äÂÎ¤Î¼ó¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÜ¶Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÊñÂÓ¤Ç´¬¤¤¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
°äÂÎ¤ÏÀö¾ô¤µ¤ì¡¢´½¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ°äÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»à·º¼üÀìÍÑ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Îî°Â¼¼¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì·ºÌ³´±¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤Î°ìÇ·À¥¤Ï¤Á¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·º¤Î¼¹¹Ô¤òÃ´¤¦¤Î¤¬·ºÌ³´±¤¿¤Á¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¡Ø»à·º¼¹¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿·ºÌ³´±¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏµÁÌ³¤È¤·¤ÆÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»à·º¼ü¤ÎÀ¸³è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤Þ¤Ç¤â¸«ÆÏ¤±¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹·ºÌ³´±Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ï¸·¶Ø¡×¡Ö¼¹¹ÔÆü¤Ï¶âÍË¤¬Â¿¤¤¥ï¥±¡×»à·º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ô¸½¾ì¤ÎÎ¢¥ë¡¼¥ë¡Õ
