Ì¼¤ò½±¤Ã¤¿ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡Ä¡Ö¤¤¤¸¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó(@amatou_kotton)¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¼£²ñ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â²ñ¤Ç¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç¤­¤ÊÉéÃ´¤ä½ý¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¤´¤í¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡Ö³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤¬¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö³Ø¹»¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤â»Ò¤É¤â¼«¿È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿´¿È¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Ì¼¤ÎÉÔ°Â¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä

¼ç¿Í¸ø¤Î»³¿á¤µ¤ó¤¬Ìò°÷¤òÌ³¤á¤ë»Ò¤É¤â²ñ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦½÷À­¤¬°ì½ï¤ËÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤µ¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

Åí°æ¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÏÅí°æ¤µ¤ó¤ÎÃÙ¹ï¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åí°æ¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ÈÊ¿Æü¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Åí°æ¤µ¤ó¤Î²ÈÄíÆâ¤Î¶µ°é¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£

»Ò¤É¤â¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ËÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤¿Åí°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤ò¼­¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤À¤«¤é¼­¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ·ë¹½¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹Åí°æ¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÅí°æ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â²ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËÃÙ¹ï¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤à¤Ë¤ä¤Þ¤ì¤Ì»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åí°æ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦¤µ¤¯¤é¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤½¤Î»ö¾ð¤È¤Ï¡Ä¡©

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

Åí°æ¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â²ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡×É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÈ¿¥¤ä½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬ÆÍÁ³¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢¿ÈÆ°¤­¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢½¸ÃÄ¤À¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤À¤«¤é¡Ö¿ÍÆ±»Î¤Ç¥«¥Ðー¤·»Ù¤¨¹ç¤¦¡×Î×µ¡±þÊÑ¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë