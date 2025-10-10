INIÌÚÂ¼ËïºÈ¡õº´ÌîÍºÂç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹MV¸ø³«¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤»¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢»Ù¤¨¤Ë¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤Èº´ÌîÍºÂç¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿MUSIC VIDEO¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Èº´Ìî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦10Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡Öspacetime#4-¥Ä¥Ê¥°-¡×¡£¡Öspacetime¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öspacetime#1-CAN YOU FEEL ME-¡×¡Öspacetime#2-THE LIGHT-¡×¡Öspacetime#3-ALIEN-¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎMV¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÄ°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤âÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¼«Ê¬¡£¡È¤Ä¤é¤¤»þ¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤»¤ë¡É¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£MV¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£MV¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÆü¾ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌÚÂ¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¿Í¤Î²Î¡ÊOriginal by back number¡Ë¡×¤Î¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº´Ìî¼«¿È¤¬¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º´Ìî¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Ìî¤Ï¡Öº£²ó¡¢ËÍ¤¬ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿back number¤µ¤ó¤Î¡Ø¤µ¤µ¤¨¤ë¿Í¤Î²Î¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËÍ¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤·¤Æº£¤ÎËÍ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢°áÁõ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤â¤Î¤ä³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÃµ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±ÇÁü¤¬Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
