´ë¶È¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ø¹â¤Þ¤ë°µÎÏ¡¡¼«Ì±¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ç¸ÉÎ©
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¡¢¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤ë°µÎÏ¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®À©¸Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¸øÌÀ°Æ¤Ë¡¢¸¥¶â¶Ø»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¼«Ì±¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò´Þ¤á¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ç¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Î©°Ý»ý¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¸¥¶âµ¬À©¶¯²½¤ÈÎ¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤òÍ×µá¡£¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Ï¡¢¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÁÈ¿¥¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÆâÍÆ¡£Àè¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¶¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼«Ì±¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅÞ»ÙÉô¤â¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÙÉô¤Î¿ô¤Ï7Àé¤òÄ¶¤¨¡¢À©¸Â¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢¸¥¶â¤ÎÂ¸Â³¤òÁ°Äó¤ËÆ©ÌÀÀ¤Î¶¯²½¤ò¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Î©Ì±¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯¡¢¼ÒÌ±Î¾ÅÞ¤Ê¤É¤È¸¥¶â¶Ø»ß¤ÎË¡°Æ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¡£