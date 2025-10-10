¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¡É¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ëµï¾ì½ê¤ò¡¡ÆñÄ°¡¦¼ªÌÄ¤ê¡¦APD¤ÎÅö»ö¼Ô¤ò¡È¸ÉÎ©¡É¤«¤éµß¤¦NPOË¡¿Í¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×¤ÎÄ©Àï
¶áÇ¯¡¢²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÄ°³Ð¾ðÊó½èÍý¾ã³²¡ÊAPD¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Î Çº¤ß¡È¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤Ï¾É¾õ¤Î¸ÄÊÌÀ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÉ½Íý»ö¤Î¹âÌî·ÃÍøÆá¤µ¤ó¡Ä¼«¿È¤Î¸ÉÆÈ´¶¤¬NPO³«Àß¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤ò·Ò¤®¡¢·òÄ°¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤âºî¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î ¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×¡Ê@mimitomoland¡Ë¡£5Ì¾¤Î±¿±Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤ò²÷Å¬¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤Î¸ÉÆÈ´¶¤¬¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×³«Àß¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
È¯µ¯¿Í¤ÇÂåÉ½Íý»ö¤Î¹âÌî·ÃÍøÆá¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤Îº¢¤ËÃæ¼ª±ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ç¤âÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ëÃæÅùÅÙ¤Î´¶²»ÀÆñÄ°¤òÈ¯¾É¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÍ§Ã£¤¬¤Ò¤È¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡£Ãæ3¤Îº¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï½¸ÃÄ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿»þ¤Î°°Õ¤¬¤Ê¤¤¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ½¸ÃÄ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤ò¸ì¤ì¡¢Àµ¤·¤¤°åÎÅÃÎ¼±¤ä»Ù±ç¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃµ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¾ì¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÈSNS¤Ç¸òÎ®¡£ÃÄÂÎ³«Àß¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢³èÆ°¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤ËÇ¤°ÕÃÄÂÎ¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¡£ÍâÇ¯7·î¤ËË¡¿Í²½¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò½ù¡¹¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÊ¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¡É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼
Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¸ÄÊÌÀ¤¬Âç¤¤¤¡£¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×±¿±Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£´Ç¸î»Õ¤Î¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¿·À¸»ùÉÂÅï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢µã¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÀï¡£Ä°¤¼è¤ê¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼²»¤¬Èï¤µ¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÍÑPHS¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¡Ë¤ÏÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤¬¿´ÇÛ¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÏÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Ï¾ã³²¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®À¼¤ÇÏÃ¤¹°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤º¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä°¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¾õ¶·ÇÄ°®¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ±´ü¤è¤ê¤âÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¼«Ê¬¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
Íý»ö¤Î¼ªÌÄ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï24»þ´ÖÂ³¤¯¼ªÌÄ¤ê¤¬¿É¤¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¼ø¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ªÌÄ¤ê¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¼ªÉ¡²Ê¤Ç¤â¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¡»ã»Ù±ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼ªÌÄ¤ê¤³¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤ÏÆñÄ°¤ä¼ªÌÄ¤ê¤Î¼£ÎÅ¤ä¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ß¥È¥â´ð¶âÉôÌç¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅÙ¤Î´¶²»ÀÆñÄ°¤Ç¤¢¤ë¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÌ´¤òÄü¤á¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤â¶ìÀï¡£À½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¤Î·Á¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¸å¤Ï°û¿©Å¹¤Ç5Ç¯¶ÐÌ³¡£¥¥Ã¥Á¥óÃ´Åö¤Ç¤·¤¿¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¥ª¡¼¥À¡¼É½¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ä°¿À·Ð¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¤º¤ó¤ÀÌß¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä°ÎÏ¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÈÊ¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¡É¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤âÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¶µ»Õ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤º¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¿·Â´¤Îº¢¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¤â¡¢À¤´Ö¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¹¤´Ö°ã¤¤¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£
Æ¿Ì¾»²²Ã¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¡ÈÅö»ö¼Ô¤Î¸ÉÎ©¡È¤òËÉ¤®¤¿¤¤
Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅö»ö¼Ô¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÅ¾¿¦ÏÃ¤äÊ¹¤³¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ë°å³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£
»²²Ã¤ÏÆ¿Ì¾¤ÇOK¡£·òÄ°¼Ô¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¹âÌî¤µ¤ó¤é¤Ï¡¢Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤È·òÄ°¼Ô¤Î·Ò¤¬¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ÂçÀ¹¶·¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÆñÄ°ËüÇî¡×¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤äÊäÄ°´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ò´¬¤¤³¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤Î9·î¤Ë¤ÏÅÔÅÅ¤òÂß¤·ÀÚ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊäÄ°´ï¤ä¿Í¹©Æâ¼ª¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤ÈÁö¹Ô²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ï¾®À¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬¥Þ¥Ê¡¼¡£Âß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÅÅ¼ÖÆâ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¹âÌî¤µ¤ó¡Ë
Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤âµï¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤Ê¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ß¥È¥â¥é¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¡¢Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ½¸ÃÄ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÌî¤µ¤ó¡Ë
Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ÈÊ¡»ã»Ù±ç¤Î¸Â³¦
Åö»ö¼Ô¤Î¸ÉÆÈ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¹âÌî¤µ¤ó¤é¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÆüËÜ¤ÎÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÆñÄ°¼Ô¤¬¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÒ¼ª¤ÎÄ°ÎÏ¤¬ 90dB °Ê¾å¤ÇÂ¾Â¦¤ÎÄ°ÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬50dB°Ê¾å¡×¤«¡ÖÎ¾¼ª¤È¤â¤Ë 70dB°Ê¾å¡×¡£70dBb ¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤¬¾¯¤·Ê¹¤³¤¨¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ°ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢WHO¤¬¾ï»þ¡¢ÊäÄ°´ï¤ò¿ä¾©¤¹¤ë´ð½à¤Ï41dB°Ê¾å¡£¼þ°Ï¤ÎÀÅ¤«¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ç¤â¾¯¤·Ê¹¤¼è¤ê´Ö°ã¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö·ÚÅÙ¤äÃæÅùÅÙ¤ÎÆñÄ°¤Ç¤Ï¼êÄ¢¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÊäÄ°´ï¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊäÄ°´ï¤Ï°Â¤¯¤Æ¤âÎ¾¼ª¤Ç40¡Á50 Ëü±ß¤·¡¢5Ç¯¤´¤È¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹âÌî¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ä¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÊäÁõ¶ñÈñ»ÙµëÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¡»ãÊäÄ°´ï¤Î»Ùµë¤ò¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ê¡»ãÊäÄ°´ï¤Ï¼ªÉ¡²Ê°å¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÌò½ê¤Ë¿½ÀÁ½ñ¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ä°ÎÏ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¿½ÀÁ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¿³ºº´ð½à¤äÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ¾å¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤ÏºÇ¿·µ¡¼ï¤ËÈæ¤Ù¡¢ÀÇ½¤¬¿ôÇ¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Ê¡»ãÊäÄ°´ï¤Ï¹ØÆþ´ð½à²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Â§1³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤ÄÆñÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆñÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÁë¸ý¤òÀß¤±¡¢»úËë¤äËÝÌõµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¤ÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ËÊ¸»ú¤¬½Ð¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¼ªÉ¡²Ê°å¤¬ÊäÄ°´ï¿ÇÎÅ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ººµ¡´ï¤Î½¼¼Â¤µ¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë°å»Õ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¹âÌî¤µ¤ó¡Ë
·òÄ°¼Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹©É×¡×¤È¤Ï¡©
Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÉÎ©¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤Ë·Ò¤¬¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤â·òÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ë¤Ï¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Í§¾ð¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡£
¡Ö¾éÃÌ¤Ï¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÊ¹¤´Ö°ã¤¤ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¡¢²÷¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£ ²»À¼Ç§¼±¥¢¥×¥ê¤ä¥á¥â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·òÄ°¼ÔÂ¦¤âÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¹©É×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤â¤Ã¤È´Ý¤¯¤Ê¤ë¡£
Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤À¤±¤Ç¤â¿´¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢·ÚÅÙ¤ÎÆñÄ°¤ä¼ªÌÄ¤ê¡¢APD¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤Î¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¸òÎ®¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¹âÌî¤µ¤ó¤é¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¿´¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë