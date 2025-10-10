¡ã¾®1¤ÎÊÉ¡ä»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ªºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂçÊÑ¤Ê¡ÖÊÉ¡×¤ÎÀµÂÎ
»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ°é±àÀ¸³è¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼ì¹¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÉ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÇÇ¯Ä¹¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤ÈÆ¯¤±¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£ºÇ½é¤ÏÉÞÍÜÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡£¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡©¡¡¡Ö¾®1¤Ï¤¹¤´¤¯¹Ó¤ì¤ë¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤âÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢Æ¯¤¯¤Î¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¾®4¤ÎÊÉ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤Æ¡£²¿¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¡©¡¡¡Ö³ØÆ¸¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²È¤ÇÎ±¼éÈÖ¤Ê¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡º£¤Ï²¼¤Î»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÀì¶È¼çÉØ¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤éÆþ±à¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¦¤ä¤¯Æ¯¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÍèÇ¯¤«¤éÆ¯¤»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¹«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×
¡Ø1Ç¯À¸¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Âç·¿Ï¢µÙÌÀ¤±¤Þ¤ÇÁáµ¢¤ê¤À¤è¡£4·î¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤·¡£³ØÆ¸¤ËÍÂ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¿ÍÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤Ï19»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ë³ØÆ¸¤Ï18»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î1»þ´Ö¤òÁá¤¯µ¢¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÊÉ¡×¤â¤¢¤ë¡£ÂæÉ÷Åù¤Î»þº¹ÅÐ¹»¤Ï1Ç¯À¸¤Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³ØµéÊÄº¿¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£²¼¤Î»Ò¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤¢¤ë¡£¾®4¤Ç¤â¡¢³ØÆ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤¬¸·¤·¤¤¡Ù
¡Ø»þÃ»¼èÆÀ¤ä»Ä¶ÈÌÈ½üÀ©ÅÙ¤¬Ì¤½¢³Ø»ù¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾®3¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤«¤é¤À¤è ¡Ù
ÊÝ°é±à¤Ï¼ç¤ËÆ¯¤¯¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁáÄ«¤«¤éÍ¼ÊýÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤ÏÁá¤¤¤È¤ªÃë²á¤®¤Ë¤Ï¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³Ø¹»¤Î¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¡£¤·¤«¤·³ØÆ¸¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¿Æ¤¬Í¥Àè¤Ç¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¶õ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³ØÆ¸¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤½¤â¤½¤â¹â¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Ä«¤âÊÝ°é±à¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÅÐ¹»»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤è¤êÁá¤¯²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ËÎ±¼éÈÖ¤ò¤µ¤»¤Æ¸°¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ1¿Í¤ÇÅÐ¹»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¾®4¤ÎÊÉ¡×¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÐÌ³Àè¤Ç»þÃ»¼èÆÀ¤ä»Ä¶ÈÌÈ½üÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³ØÆ¸¤âÄã³ØÇ¯¤ÎÆþ½ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë4Ç¯À¸°Ê¹ß¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂà½ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Æ¯¤Êý¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¹Ô¤½Â¤ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è
¡Ø¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÁáµ¢¤ê¤È¤«³ØÆ¸¤È¤«¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¿È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿È·Ú¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Å·¸õ¤È¤«ÉÔ¿³¼Ô¤È¤«¤Ç¤¹¤°¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤Ë²¼¹»¡×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤«¹Ô¤½Â¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤òÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÌÌÀÜ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡¼¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤ª¶É¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡Ù
¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÐÆ¯¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅÔ¹ç¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÅÐ²¼¹»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤½Â¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÍ§Ã£¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¤ÎÁ÷·Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ÆÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Î²ò·è¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤ËÅ·¸õÉÔÎÉ»þ¤ä´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï³ØµéÊÄº¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤òµÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Ñ¡¼¥È¤äÁÄÉãÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è
¡Ø¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¾®1¤ÎÊÉ¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡¢»Ä¶ÈÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊÉ¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤±¤ë»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¤é¡©¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£³ØÆ¸¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤È¤«¤âÊ¹¤¯¡£¤¦¤Á¤Ï¾®3¤À¤±¤É¡¢¿Æ¤Î½õ¤±¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òí´í°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í»ÄÌ¤ÎÍø¤¯¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤Î½õ¤±¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¤¨¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Ãù¶â¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÆ¸¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ê¿¦¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ØÆ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¸å¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Ã»»þ´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±Æ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ÐÌ³Àè¤Ç»þÃ»Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¿Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤Î»ö¾ð¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æ¯¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Å»ö¤òÃµ¤¹¤«¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµÍý¤»¤º¤ËÀì¶È¼çÉØ¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ