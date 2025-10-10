¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤½Ð¤Æ¤ë¤è¡×à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÉ½¾ð¤À¤±¤ÇºÆ¸½á¤·¤¿ÆðÂÎ9Æ¬¿È½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡Öº£Æü¥¤¥ÁÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Ð¥ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖBRZ¡×¤ò´é¿¿»÷
¡¡¡Ö9Æ¬¿ÈÆðÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÁêÂôºÚ¡¹»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ð¥ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖBRZ¡×¤Î´é¿¿»÷¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁêÂô¤Ï¡ÖBRZ´é¿¿»÷¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¾ð¤Ç¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¡£BRZ¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤È¥È¥è¥¿¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÁêÂô¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¥¤¥ÁÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤½Ð¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡¡¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¥¡Á¡×¡ÖÂÎ¤â½À¤é¤«¤±¤ì¤Ð´é¤â½À¤é¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£