16ºÐ¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷²¦¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¡¢Ì¤È¯É½¤Î¡ÈÀÖ¹õ¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤Ç²¼Éô¥Ä¥¢¡¼½éV¡ÚWITB¡Û

¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¡£16ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¡Ê¾¾°þ¹â2Ç¯¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö73¡×¤ÈÍî¤È¤¹¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ 4¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢16ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£Ä¾¶á¤Ç¥Ä¥¢¡¼¶¡µë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤ÎÌ¤È¯É½¤Î¡ÈÀÖ¹õ¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¥Ñ¥¿¡¼¡ØSquare 2 Square TRI-HOT JAILBIRD¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆ£¤Ï¿À¸Í½Ð¿È¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹±Îã¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°½÷²¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç277.8¥ä¡¼¥É¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥¢¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ß¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡£ºòº£¡¢ÃË½÷¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤¿¤Á¤¬·ÚÎÌ¤«¤Ä½À¤é¤«¥·¥ã¥Õ¥È¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¸åÆ£¤â¶á¤¤Î®¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤À½¥Ø¥Ã¥É¤ËUST¥Þ¥ß¥ä¤ÈREVE¤Î·ÚÎÌ¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÀºÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û1W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ELYTE¡Ê8.5¡ëATTAS SPEED 40S¡Ë3W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ PARADYM Ai SMOKE???¡Ê15¡ëREVE¡Ë3,4,5H¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ PARADYM Ai SMOKE¡Ê18,21,24¡ëREVE¡Ë5I¡ÁPW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ X FORGED¡ÊATTAS IRON 60S¡ËA,SW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ OPUS¡Ê50, 54¡ë¡ËLW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ JAWS FORGED¡Ê58¡ë¡ËPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ S2S TRI-HOT JAILBIRD¡¡¢¨Ì¤È¯É½¥×¥í¥ÈBALL¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó TOUR B X
¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¡£16ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¡Ê¾¾°þ¹â2Ç¯¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö73¡×¤ÈÍî¤È¤¹¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ 4¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢16ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£Ä¾¶á¤Ç¥Ä¥¢¡¼¶¡µë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤ÎÌ¤È¯É½¤Î¡ÈÀÖ¹õ¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¥Ñ¥¿¡¼¡ØSquare 2 Square TRI-HOT JAILBIRD¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆ£¤Ï¿À¸Í½Ð¿È¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹±Îã¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°½÷²¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç277.8¥ä¡¼¥É¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥¢¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ß¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡£ºòº£¡¢ÃË½÷¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤¿¤Á¤¬·ÚÎÌ¤«¤Ä½À¤é¤«¥·¥ã¥Õ¥È¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¸åÆ£¤â¶á¤¤Î®¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤À½¥Ø¥Ã¥É¤ËUST¥Þ¥ß¥ä¤ÈREVE¤Î·ÚÎÌ¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÀºÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û1W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ELYTE¡Ê8.5¡ëATTAS SPEED 40S¡Ë3W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ PARADYM Ai SMOKE???¡Ê15¡ëREVE¡Ë3,4,5H¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ PARADYM Ai SMOKE¡Ê18,21,24¡ëREVE¡Ë5I¡ÁPW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ X FORGED¡ÊATTAS IRON 60S¡ËA,SW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ OPUS¡Ê50, 54¡ë¡ËLW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ JAWS FORGED¡Ê58¡ë¡ËPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ S2S TRI-HOT JAILBIRD¡¡¢¨Ì¤È¯É½¥×¥í¥ÈBALL¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó TOUR B X
