º£Ç¯¤Ï¡Ö¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¡×¤¬ÂçÉýÁý²ÃÍ½ÁÛ¡¡µîÇ¯¤è¤ê70Ëü¥È¥ó¼å¤ÎÁý²Ã¡¦2017Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡ÇÀ¿å¾Ê
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢º£Ç¯¤È¤ì¤ë¥³¥á¤ÏµîÇ¯¤è¤êÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¿å¾Ê¤Ï°ð¤ÎÀ¸°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢9·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¡×¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê68Ëü5000¥È¥óÁý¤¨¡¢747Ëü7000¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿©ÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾ºî¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÌÀÑ10¥¢¡¼¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¼¨¤¹ºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¤â¡Ö102¡×¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ä¤äÎÉ¤¤¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿·ÊÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ã¤·¤¤½¸²Ù¶¥Áè¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®Çä¤ê²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀ¿å¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡È½½Ê¬¤ÊÎÌ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç°ÂÄê¤·¤¿²Á³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£