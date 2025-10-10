ÆüËÜÂåÉ½¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÏÁ°È¾½ªÎ»1¡½1¡¡ÀèÀ©µö¤¹¤âFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¹ë²÷Æ±ÅÀÃÆ
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð(28¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£Á°È¾¤ò1¡¼1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡9·îÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò1Ê¬¤±1ÇÔ¡£2ÀïÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÏºÇÁ°Àþ1¥È¥Ã¥×¤ËFW¾®Àî¤òµ¯ÍÑ¡£2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏMFÆîÌî¤ÈMFÆ²°Â¡£»°ãøÉÔºß¤ÎÃæÈ×º¸¥µ¥¤¥É¤ËMFÃæÂ¼¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏMF°ËÅì¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ìMFµ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤ÏMFº´Ìî¤ÈMFÅÄÃæ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë22ºÐ¤Î¿·À±DFÎëÌÚ½ß¤òÈ´¤Æ¤¡£DFÀ¥¸Å¡¢DFÅÏÊÕ¤È¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ßGK¤Ë¤ÏÎëÌÚºÌ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÊý¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òMF¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤«¤éº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤ò²ÚÎï¤Ë·è¤á¤é¤ì¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±26Ê¬¡¢Fw¾®Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¹ë²÷¤Ë±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¹â¤¯Éñ¤¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÂÐÀï¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÆîÊÆÍ½Áª¤ò6°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢WÇÕÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Í½ÁªÁí¼ºÅÀ10¤ÏºÇ¾¯2°Ì¥¿¥¤¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤ê¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò·âÇË¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÍ×·Ù²üÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥ß¥í¥óÁª¼ê¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤â¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£