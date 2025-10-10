スポーツサプリDNSが「NECレッドロケッツ川崎」とオフィシャルパートナー契約--10/11(土)の開幕戦でイベント実施
第一三共ヘルスケアが展開するスポーツサプリメントブランド「DNS(ディーエヌエス)」は9月29日、女子バレー「NECレッドロケッツ川崎」とオフィシャルパートナー契約を締結。10月11日(土)の開幕戦でイベント等を実施する。
NECレッドロケッツ川崎とオフィシャルパートナーシップ契約を締結
同社ではこれまで、DNSを通して、NECレッドロケッツ川崎の選手に、素早い回復を助ける「R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ」、身体のダメージに作用する「必須脂肪酸 EPA」、女性に必要な鉄分補給を支える「ミネラルスーパープレミアム」などを提供してきた。
この実績と信頼をもとに、今後はチームや選手に寄り添い、DNSの知見を活かしたプロテインやサプリメントの最適な摂取方法を提案する。これにより、コンディショニングやリカバリーの強化に加え、勝利につながる「しなやかでパワフルな身体作り」を支援していく。
契約を記念して、10月11日の「2025-26 大同生命 SV. LEAGUE 開幕戦」(東急ドレッセとどろきアリーナ)では、ブース出展やハーフタイムイベントを実施する。
