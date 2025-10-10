¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¡¡¼«Ì±¤È¤Î26Ç¯´Ö¤Î¶¨ÎÏ²ò¾Ã¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í°Ê³°¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡×¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô·¦ÅÄÂåÉ½¡¡¼¯»ùÅç
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï10Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë¡Ö¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¡Ù´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
10Æü¸á¸å¡¢³«¤«¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤¿¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤ËÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¼¯»ùÅç¸©ËÜÉô¤Ï9ÆüÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦ÅÞËÜÉô¤Ëµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ1999Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉôÂåÉ½ ·¦ÅÄÅ¯Ìé»²±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÂç»ö¤Ê¡ØÀ¶·é¤ÊÅÞ¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃúÇ«¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
·¦ÅÄÂåÉ½¤Ïº£¸å¡¢¸©ËÜÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë32¿Í¤ÎµÄ°÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿·Ð°Þ¤ò»Ù»ý¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©µÄ²ñ¤Ç¤â26Ç¯´Ö¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©µÄÃÄ ¾¾ÅÄ¹À¹§¸©µÄÃÄÄ¹¡Ë¡ÖÃÏÊýµÄ²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¸µÂåÉ½À©¤ÎÃæ¤ÇÃÎ»ö¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¤â²¿¿Í¤«ÅÅÏÃ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¤Ï¹ñ¤È¤·¤Æ¸©¤Ï¸©¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´Ø·¸À¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦´´»öÄ¹ Æ£ºê¹ä¸©µÄ¡Ë¡ÖÃÏÊý¤Î¸©Ï¢¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºöÅª¤Ê¶¨µÄ¤äÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬»ö¼Â¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹ñÀ¯¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÁªµó¡¢¼óÄ¹Áªµó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¦¡¦ ¡¦
