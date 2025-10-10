メ～テレ（名古屋テレビ）

自民、公明両党が連立政権の解消を表明しました。公明党の岡明彦愛知県議は、「連立解消はやむを得ない」と話します。

「我々地方で様々党員、支持者、地域の皆様と話をしている際も、『政治とカネの問題を決着すべきだ』とたくさんの声を頂戴しましたので、今までの流れからすると、政治とカネの問題が前進しなければ、連立の解消はやむを得ないと思います」(公明党 岡明彦愛知県本部幹事長)

ただ、地方議員ならではの本音も。

「26年の連立政権の中で地方の自民党議員の皆様とも信頼関係が構築されていることは事実でありますので、これは敵対するわけではなく、ともに県民生活の向上に資すること。例えば物価高対策等、やらなければいけないことについては、共にしていただきたいと思いますし、一緒にやっていくというのが私たちの在り方だと思っています」(公明党 岡明彦愛知県本部幹事長)

野党第一党の見解は…

一方、野党第一党の立憲民主党、安住幹事長は…。

「本当に歴史的な一日になったんじゃないかと思う。会見を聞いていたが、やはり政治とカネを巡る問題で公明党から見れば、やっぱり自民党の対応というのは、我慢の限界を超えたんだろうと思います」

「特にこの1年間、政治とカネの問題で改革をずっと訴えてきたけれども、1歩も前進していないということを強く主張していたから、やはり26年間積み上げてきた連立政権を壊してでも、自民党に猛省を促す、それぐらいの決意でやっていたと思いました」(立憲民主党 安住淳幹事長)