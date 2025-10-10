藤井サチ 28歳で結婚を決意した理由とは？「自分の人生に納得できて、“家族を作りたい”と思った」
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCは、すみれとFUKAMI）
10月５日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとHIROMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさんです。
7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。この記事では、結婚に踏み切ろうと思ったきっかけについて語った5日の放送の模様をお届けします。
FUKAMI：まだ20代の藤井サチさんが、結婚に踏み切ろうと思ったきっかけ、夫婦になろうと思ったきっかけは？
藤井：自分の人生で「自立」が大きなテーマなんです。昔から、やりたい仕事などを手帳などに書いているタイプで。ある程度、自分がやりたいことをやって、自分の人生にある程度納得できたかなって思ったタイミングで、「家族を作りたいな」って思ったのが今年だったかも？
すみれ：おおー！ すごいプランニング。
FUKAMI：すごい！ “デスノート”の反対バージョンみたいな。
すみれ：ハッピーノート！
藤井：まさにそうかも。自分の人生に納得できたから、誰かのために生きられそうだなみたいな余裕ができたのかもしれません。
FUKAMI：素敵〜！
すみれ：あとお付き合いも長かったしね。
FUKAMI：どのぐらい付き合ったんですか？
藤井：何回か離れていた時期もあったけど、なんだかんだ20歳のときから一緒にいるので。
FUKAMI：いくつでしたっけ？
藤井：今、28歳です。
FUKAMI：ながーい！
藤井：いろいろなことを乗り越えて。
番組では他にも、藤井さんが旦那さんとの出会いなどについて語る場面もありました。
（写真左から）すみれ、FUKAMI、藤井サチさん
番組では他にも、藤井さんが旦那さんとの出会いなどについて語る場面もありました。
