Saucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¡ÖÎø°¦¤ÎÏÃ¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×ÌîµåÉô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Æ±»Î¤Î¡È¥®¥¹¥®¥¹ÌäÂê¡É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSaucy Dog¡Ê¥µ¥¦¥·¡¼¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
10·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¥á¥¤¥ó¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤Î¡È¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÐ¸¶¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëSaucy LOCKS!¤Î¥á¥¤¥ó¼ø¶È¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ª º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï3¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢»ä°Ê³°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î2¿Í¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔËþ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê16ºÐ¡Ë
ÀÐ¸¶¡§¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡×¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Ê¡ª ¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
ÀÐ¸¶¡§¤â¤·¤â¤·¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§»ä°Ê³°¤Î»Ò¤¬¡¢Îø°¦»ö¾ð¤¬·ë¹½¡¢À¹¤ó¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤Îø°¦¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
ÀÐ¸¶¡§Ìîµå´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¡£
ÀÐ¸¶¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¤¤Í¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤¸¤ãÙæ¤á¤Ê¤¤¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÁÇ¤ò1ËÜÆþ¤ì¤¿¤é¿å¤ò4ÇÕÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò²¿ËÜÆþ¤ì¤ë¤«ÏÀÁè¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»Ä¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¤ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡ª ¤¦¤Á¤â¡Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ë3¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ùæ¤á»ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤ó¤À¡Á¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤ï¡£
¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ó¤À¤Í¡£¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë½©ß·¤ÏÄó°Æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ËÜÅö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎÏÆþ¤ì¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ê¤é³Ú¤·¤¤ÏÃ¤·¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ï¡¢²¶¤â¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¤â¤ó¡£²¶¡¢ÀµÄ¾¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡© ¤Á¤ã¤ó¤È¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Í·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1Ç¯¤³¤ì¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó°ì½ï¤À¡ª ¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Îø°¦ÏÃ¤ò¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤±¡£»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥±¥ó¥«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»Å»ö¤ä¤«¤é¡£¤À¤«¤éÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤±¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡© ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ìÃ¶¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ç¡¢¡ÖÎø°¦¤ÎÏÃ¤â¤¦¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¤¹ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Îø°¦¤ÎÏÃ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¸À¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ãý¤êÊý¤¬¡Ä¡Ä¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¤±¤É¡£¤³¤ÎÏÃ¡¢µ×¡¹¼«Ê¬¤Ë¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Ã¯¤«¤¬¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÐ¸¶¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
10·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¥á¥¤¥ó¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤Î¡È¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÐ¸¶¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë
ÀÐ¸¶¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëSaucy LOCKS!¤Î¥á¥¤¥ó¼ø¶È¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ª º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï3¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢»ä°Ê³°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î2¿Í¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔËþ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê16ºÐ¡Ë
ÀÐ¸¶¡§¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡×¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Ê¡ª ¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
ÀÐ¸¶¡§¤â¤·¤â¤·¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§»ä°Ê³°¤Î»Ò¤¬¡¢Îø°¦»ö¾ð¤¬·ë¹½¡¢À¹¤ó¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤Îø°¦¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
ÀÐ¸¶¡§Ìîµå´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¡£
ÀÐ¸¶¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¤¤Í¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤¸¤ãÙæ¤á¤Ê¤¤¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÁÇ¤ò1ËÜÆþ¤ì¤¿¤é¿å¤ò4ÇÕÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò²¿ËÜÆþ¤ì¤ë¤«ÏÀÁè¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»Ä¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¤ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡ª ¤¦¤Á¤â¡Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ë3¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ùæ¤á»ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤ó¤À¡Á¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤ï¡£
¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ó¤À¤Í¡£¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë½©ß·¤ÏÄó°Æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ËÜÅö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎÏÆþ¤ì¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ê¤é³Ú¤·¤¤ÏÃ¤·¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ï¡¢²¶¤â¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¤â¤ó¡£²¶¡¢ÀµÄ¾¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡© ¤Á¤ã¤ó¤È¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Í·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1Ç¯¤³¤ì¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó°ì½ï¤À¡ª ¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Îø°¦ÏÃ¤ò¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤±¡£»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥±¥ó¥«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»Å»ö¤ä¤«¤é¡£¤À¤«¤éÎø°¦¤ÎÏÃ¤À¤±¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡© ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ìÃ¶¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ç¡¢¡ÖÎø°¦¤ÎÏÃ¤â¤¦¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¤¹ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Îø°¦¤ÎÏÃ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¸À¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ãý¤êÊý¤¬¡Ä¡Ä¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¤±¤É¡£¤³¤ÎÏÃ¡¢µ×¡¹¼«Ê¬¤Ë¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Ã¯¤«¤¬¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÐ¸¶¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624