¡Ö°ì½ï¤ËÀÐ³ÀÅç¤Ç¤ª½Ë¤¤¡×¡È¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡Ééâ¸¶Í§Î¤¡¢Ëå¡¦±ÑÎ¤¤È£´£¶ºÐÃÂÀ¸Æü¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¡Ö¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥â¥Ç¥ë¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Îéâ¸¶±ÑÎ¤¤È¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë£´£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Í§Î¤¤Ï£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯¤Ï£±ÆüÃÙ¤ì¤Ç±ÑÎ¤²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀÐ³ÀÅç¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢±ÑÎ¤¤ò´é¤ò´ó¤»¤ëÁÐ»Ò»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤¿Ìë¶õ¤¬ºÇ¹â¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¡¡¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íè¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊÂ¤ó¤À¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÈþ¤·¤¤»ÐËå¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤ÁÐ»Ò»ÐËå¡×¡Ö¤´²ÈÂ²Á´°÷Â¤¬±³¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹¤¤¡×¡Ö¤´²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¤¤Î¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ð¤ÎÍ§Î¤¤Ï¡Ö£Ã£á£î£Ã£á£í¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿£²£°£°£°Ç¯Âå¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£°£¹Ç¯¤Ë£É£Ì£Í£Á£Ò£É¤È·ëº§¤·¡¢£±£µÇ¯£±£±·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£²£±Ç¯£±£±·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ëå¤Î±ÑÎ¤¤Ï£°£´Ç¯£··î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡££±£´Ç¯£¸·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£¸Ç¯£¹·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£