½©ÅÄ»Ô¤Ç£±£°ÆüÄ«¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤ÎÈ¯À¸¤Ï£µÆüÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£°Æü¸áÁ°£¶»þ¤¹¤®½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕ»°Æâ¤Ç»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£·£³ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÌÚ¤Î±¢¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿²¿¤«¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¸å¤Ë±¦Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿½©ÅÄ¸©¤Î¿¦°÷¤¬½ýÀ×¤ò³ÎÇ§¤·¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢£¹ÆüÌë¡¢ÅòÂô»Ô¤Î£·£·ºÐ¤Î½÷À¤¬µ¢ÂðÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì´é¤ä¸ª¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½©ÅÄ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï£²£¹·ï£³£°¿Í¤Ç¡¢£±£°·î¤ËÆþ¤êÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£