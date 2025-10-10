Íî¹çÇîËþ»á¡¡2004Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤¹11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡¢2004Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÃæÆü¤È¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÎÀ¾Éð¤¬¡¢1°Ì¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤òÇË¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤òÍî¹ç»á¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤ó¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤Ç¡Ê¾¡¤Á¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤Ï¡È¾¡¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5¥²¡¼¥àº¹¤¬³«¤¤¤¿¤é¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¸Ä¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£´¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï¡ËÀ¾Éð¤ËÉé¤±¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃæÆü¤Ï3¾¡4ÇÔ¤ÇÀ¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤À¤è2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£À¸¤ä¤µ¤·¤¤Àº¿À¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÉé¤±¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÉé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤éÃÑ¤µ¤é¤·¤À¤è¤Ê¡×
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Êº£¤Î·Á¤¬¡Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÄêÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤éÌîµå³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖCS¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤È2°Ì¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¡¢¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
