¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯»Ñ¤Ç¡È¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¡É¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ãÀïÄ¾¸å¤Î¡ÈÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤È¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥í¥á¥í¾õÂÖ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¡È¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¡É
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ë¸þ¤±¡¢³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡È¥¯¥©¥Ã¥«¥ï¥é¥Ó¡¼¡É¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸ÇÍ¤ÎÆ°Êª¡Ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÀèÆü¤ÎWWE¡ÖRAW¡×¤Ç¤Î·ãÀï¤«¤éÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤Î°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÆ°Êª¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê½Ð·Þ¤¨¤ËÂç´î¤Ó¡£¡Ö¥¯¥©¥Ã¥«¥ï¥é¥Ó¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢10Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¥¯¥©¥Ã¥«¥ï¥é¥Ó¡¼¤È¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤Û¤Ã¤³¤êÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¥¯¥©¥Ã¥«¤Î¼Ì¿¿¤ÏÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÖÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¤¹¤¶¤Þ¤·¤¤¡£¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¥å¥¨¥ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ë¥¤¥è¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ã¥×²èÁü¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â¥¯¥©¥Ã¥«¤È¼«»£¤ê¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÇÀè½µÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹³ÁèÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥óÁÈ¡Ë¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢Æ±17¡¢18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWWEÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¤¥è¤Î³èÌö¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
