¡¡Ãæ¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÂ®Êó¤·¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¡Ö°æ¸Í¤ò·¡¤Ã¤¿¿Í¡Ê²¸¿Í¡Ë¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°¸ò¶Ú¤Ï¼èºà¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞÎ¥Ã¦¤Ç¡ÖÆüÃæ³°¸ò¤ä¸òÎ®¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤È¤·¡ÖÆüËÜÀ¯¼£¤Ï¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ä«Á¯ÆüÊóÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¡Ö¼óÁêÁª½Ð¤ËÀÖ¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÃí»ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¡¢Ãæ¹ñÍÞ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤òÇ°Æ¬¤ËÆüËÜ¤Î¿·À¯¸¢¤¬ÂÐÊÆ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤ò°ú¤Â³¤Í¥Àè¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë