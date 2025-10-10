¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë´íµ¡´¶¡½¼«Ì±¡¡À¯¼£¤È¥«¥ÍÂÅ¶¨¤»¤º¡½¸øÌÀ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬10Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤ÎÄäÂÚ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤¬µÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ÇÂÅ¶¨¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÀÆÆ£»á¤Î·èÃÇ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¸½¿¦³ÕÎ½¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Ì±ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ôµ¯ÍÑ¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¼«¸ø¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ø¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤¬9Æü¤Ë³«¤¤¤¿Á´¹ñ¸©ÂåÉ½¶¨µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ì±¤¬Á°¸þ¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¡¢26Ç¯´ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¸øÌÀ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£