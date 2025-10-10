²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÊÆ±º¸¡Ë¡£±¦Ã¼¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢º¸Ã¼¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¡á10Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ

¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬10Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤ÎÄäÂÚ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤¬µÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ÇÂÅ¶¨¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÀÆÆ£»á¤Î·èÃÇ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¸½¿¦³ÕÎ½¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Ì±ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ôµ¯ÍÑ¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¼«¸ø¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ø¤â°­±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡¸øÌÀ¤¬9Æü¤Ë³«¤¤¤¿Á´¹ñ¸©ÂåÉ½¶¨µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ì±¤¬Á°¸þ¤­¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÊý¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¡¢26Ç¯´ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¸øÌÀ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£