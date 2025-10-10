¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¹õÇ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥°¥Ã¥º¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬È¯Çä¤·¤¿¤è¡Á¡ª
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü¤«¤é¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¤æ¤º ¥·¥È¥é¥¹ ¡õ ¥Æ¥£¡¼¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¹õÇ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º³Æ¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¹õÇ¤¬¼çÌò
¹õÇ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÇ¤¬¥«¥Ã¥×¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¡¢"MEOOW¡Ê¥ß¥ã¡¼¥ª¡Ë"¤ÈÌÄ¤¯É½¾ð¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥Ü¥È¥ë¤ä3D¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
²èÁüº¸¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë444ml¡×¡Ê4900±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥í¥´¥³¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥°¥í¡¼¥¤¥ó¥¶¥À¡¼¥¯710ml¡×¡Ê3550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥³¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥È473ml¡×¡Ê2800±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥±¡¼¥¹ÉÕ¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥´¡¼¥¹¥È¡×¡Ê2400±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥«¥Ã¥×¥·¥§¥¤¥×¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥È355ml¡×¡Ê5600±ß¡Ë¡£
²èÁüº¸¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹TOGO¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥È473ml¡×¡Ê5500±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥«¡¼¥ô¥É¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥È355ml¡×¡Ê4700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¥Þ¥°¥´¡¼¥¹¥È¥°¥í¡¼¥¤¥ó¥¶¥À¡¼¥¯355ml¡×¡Ê2600±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025ÂÑÇ®¥°¥é¥¹¥Þ¥°¥¥ã¥Ã¥È296ml¡×¡Ê2800±ß¡Ë¡£
¡¦¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊÄÌ¾Î¡§¹õÇ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ë
¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¡¦¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥«¥·¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥é¥ó¥Á¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤ò±é½Ð¡£
¥«¥«¥ª¤È¥Ù¥ê¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤È¡¢Ç¼ª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹õÇ¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏTall¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬717±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Ï730±ß¡£
¡¦¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¤æ¤º ¥·¥È¥é¥¹ ¡õ ¥Æ¥£¡¼
½©¤é¤·¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤âÅÐ¾ì¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê½Â¤ß¡¢¤æ¤º¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë²Ã¤¨¤¿¥·¥È¥é¥¹²ÌÆù¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤ÊÍ¾±¤¤È¡¢¥·¥È¥é¥¹¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥µ¥¤¡¼²ÌÆù¡¦²Ì½Á5¡óÌ¤Ëþ ¡¿¤æ¤º²ÌÆù¡¦²Ì½Á5%Ì¤Ëþ¡Ë
¥µ¥¤¥º¤ÏTall¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬579±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Ï590±ß¡£
¥°¥Ã¥º³Æ¼ï¤È¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸2¼ï¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô