¡Ú¸¶È¯¡ÛÅìµþÅÅÎÏ¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î°ìÉôÇÑÏ§¤ò¸¡Æ¤¡¡¸©Æâ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ô¿·³ã¡Õ
ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÅÅÎÏ¤¬6¡¢7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤Ë°ìÉô¤ÎÇÑÏ§¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸©¤Ø¤Î1000²¯±ß¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÃæ¤³¤ì¤é¤¬µÚ¤Ü¤¹¸©Æâ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï¡©ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
2012Ç¯°Ê¹ß¡¢1¹æµ¡¤«¤é7¹æµ¡¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡×¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÅìµþÅÅÎÏ¤¬6¹æµ¡¤È7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤Ë1¤«¤é5¹æµ¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ìÉô¤ÎÇÑÏ§¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶»ÒÏ§¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸ººö¤ÈºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆ±»þ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·³ãÂç³Ø¤ÎÆ£Æ²»ËÌÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ä
¡Ò¿·³ãÂç³Ø·ÐºÑ²Ê³ØÉô¡¡Æ£Æ²»ËÌÀ¶µ¼ø¡Ó
¡ÖÇÑÏ§ºî¶È¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½ÑÅù¤¬Ì¤³ÎÎ©¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ç¤¹¤Í¡¢È¯ÃíÅù¤Ë¹Ô¤¦·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³ÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¸©¤ÏµîÇ¯Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î»î»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¡¢7¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¾ì¹ç10Ç¯´Ö¤Ç4396²¯±ß¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¡£¤Þ¤¿7´ð¤¹¤Ù¤Æ¤òÇÑÏ§¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï²òÂÎ¹©»öÈñÍÑ¤Ê¤É¤«¤é1262²¯±ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Æ²¶µ¼ø¤ÏÇÑÏ§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¸µ´ë¶È¤Ø¤Î¹©»ö¤ÎÈ¯Ãí¤Î¤Û¤«Î¹´Û¶È¤Ê¤É¤Ç·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢ÇÑÏ§ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È°÷¤ÏÈï¤Ð¤¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤Ê¤É¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿1¹æµ¡¤Ï±¿Å¾³«»Ï¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë40Ç¯¤¬·Ð²á¡£Æ£Æ²¶µ¼ø¤ÏÇÑÏ§¤ò°ú¤´¹¤¨¤È¤·¤¿ºÆ²ÔÆ¯¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿·³ãÂç³Ø·ÐºÑ²Ê³ØÉô¡¡Æ£Æ²»ËÌÀ¶µ¼ø¡Ó
¡ÖËÜÍèÀßÃÖ¤«¤éÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Ã¤Æ±¿Å¾¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±¿Å¾¤ÎºÆ³«¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤¸¶»ÒÏ§¤òÇÑÏ§¤·¤Æ¤¯¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬6¡¢7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ò·ï¸ò¾Ä¤È¤·¤Æ¸«ÊÖ¤ê¤È ¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÉ¤ìÆ°¤¯ºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¡£10·î16Æü¤Ë¤Ï¸©µÄ²ñ¤Ë¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤¬ÅìÅÅ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
