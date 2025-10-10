¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡ÈÂç¤¤ÊÊÉ¡É¤ËÁË¤Þ¤ì¡ÄÂç²ñÃæ¤Î¡È½¹Ê¹¡É¤â±Æ¶Á¤«
¡¡10·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFIFA U-20 WÇÕ2025¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï¡¢±äÄ¹¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï½ª»Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë²¿ÅÙ¤â·ù¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÆüËÜ¤¬24¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬15¡¢¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤«¤é¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¡ÈÂç¤¤ÊÊÉ¡É¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ5¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥À¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î±ÑÍº¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤Î4ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏÉã¤¬Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢Åö»þ¤«¤é¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿DF¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊMF¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤Ï195cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï²¿ÅÙ¤â¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢B¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âU-23ÂåÉ½¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤ÈÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¡£Âç²ñÁ°¤Î¤½¤ì¤Û¤ÉÉ¾È½¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ7¼ºÅÀ0¤È¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç²ñ¤Î¡È¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë³Ê¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë»×¤ï¤Ì¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖU-20ÆüËÜÂåÉ½¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òÈ¯¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç10·î2Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢JFA¤Ï7Æü¡¢±Æ»³»á¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Æ»³»á¤Ï»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¼Ì¿¿¤òºÇ½é¡Ø¤³¤ì¤Ï¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤³¤ì¤é¤Î²èÁü¤Ï¹¥´ñ¿´¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½ÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤ÇAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤Î»ëÄ°ÍúÎò¤Ï1621Ëç¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤³¤Î½¹Ê¹¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JFA¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î°éÀ®¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Î´ÆÆÄÁª¹Í¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀìÌç»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1999Ç¯¤Î¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®Ìî¿Æó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤¬½àÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î²÷¿Ê·â¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£