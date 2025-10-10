JR·ÝÈ÷Àþ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ÎÁýÊØ¤ò½µ1ÊØ¤Ë¡¡Â¸ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ç·èÄê¡Ú²¬»³¡Û
JR·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Î´´»ö²ñ¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ÎÁýÊØ¤ò½µ1ÊØ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎÍøÍÑÄãÌÂ¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¸Â³¤«ÇÑ»ß¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ë·ÝÈ÷ÀþºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¤Ï¼ÂÌ³¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë´´»ö²ñ¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤ÆÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1ÊØ¤º¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁýÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤Ï11·îËö°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢JRÂ¦¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤È¤·¤Æ½µ1ÊØ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¡²¼Ìî´ÖË¸©Ì±À¸³èÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÅß´ü¤âÁýÊØ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿Íºà¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºòº£¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤´±ÑÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ñ¸÷¤ä·ÝÈ÷Àþ¤Ø¤Î¾è¼Ö¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤ÈÅú¤¨¤¿¾èµÒ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö·ÝÈ÷Àþ¤Î±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ä½ÉÇñ¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï47%¡£¤µ¤é¤Ë±èÀþ¤Ç¾ÃÈñ¤·¤¿¶â³Û¤¬3,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ²¬»³»Ù¼Ò¡¡³á±º¹ä»ËÉû»Ù¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÄ´ºº»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÀè¤ÎµÄÏÀ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤µÄÏÀ¤·¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿´´»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ´Æ»°Ê³°¤Î¸òÄÌ·ÁÂÖ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»öÎã¤â¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£