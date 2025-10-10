¶ÌÌî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÅÐ¹»Æü¡×¡¡Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
Ãæ³ØÀ¸¤¬½Ð»º¤ä°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¼ø¶È¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÅÐ¹»Æü¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶ÌÌî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÅÐ¹»Æü¡×¡¡Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
¡Ê¹ÃÌîÎÉÊåµ¼Ô¡Ë
¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ÌÌî»Ô¤Î¶ÌÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÅÐ¹»Æü¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸30¿Í¤¬¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à2¤«·î¤«¤é2ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù¤È¿Æ10ÁÈ¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö3»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÌëÃæ¤âµ¯¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
»²²Ã¼Ô¤«¤éÇ¥¿±¤ä½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤ä²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¥È¥¤¥ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢³«¤±¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¯¤«¤é¡×
½é¤á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¡¢¾Ð´é¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó8¥¥í¤Î½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ú¥ó¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÇ¥ÉØ¤ÎÂÎ¸³¤â¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ê¶ÌÌî»Ô°¦°é°Ñ°÷¶¨µÄ²ñ¡¡²¬ºêÊ¸Âå²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿´¤È·ò¹¯¤È¤«Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ê²ÈÄí¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¶ÌÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤óÅÐ¹»Æü¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£