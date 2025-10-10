¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈMVP¤Î¥·¥å¥ëー¥Àー¤ò¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬Àä»¿¡ÖFIBAÅÂÆ²Æþ¤ê¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¸µ¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¾¡Ë¤È¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØMind The Game¡Ù¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ØFIIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥å¥ëー¥Àー¡Ê¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î³èÌö¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ëー¥Àー¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë16ÆÀÅÀ12¥¢¥·¥¹¥È3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬¥·¥å¥ëー¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖFIBAÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¸å¡¢Èà¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ä¼ÂÀÓ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤è¡£¤â¤·Èà¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥·¥å¥ëー¥Àー¤Ï¡¢2020-21¥·ー¥º¥ó¤È2022-23¥·ー¥º¥ó¤Ë¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¥·¥å¥ëー¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ä¥³ー¥È¾å¤Ç¤Î°ì´ÓÀ¡¢¤½¤·¤ÆNBA¤È¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ëー¥Àー¤Ï2023Ç¯¤ÎFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤¬4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢NBA¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Áー¥à¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥¸¥ãー¥Ëー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ëー¥Àー¡£2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ17°Ì»ØÌ¾¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·5¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß½êÂ°¤Î¥¥ó¥°¥¹¤Þ¤Ç10ÅÙ¤Î°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NBA¤Ç¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ÎÁª½Ð¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¥·¥å¥ëー¥Àー¤À¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¹ñºÝ»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÇÛÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ»î¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¥ëー¥Àー¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬³¤³°¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎò»Ë¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥·¥å¥ëー¥Àー¤ÎNBA¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£