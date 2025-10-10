¡Ö»ä¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡Ä¡×Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤¢¤Î¶²ÉÝ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¡ª¶«¤Ö¤Î¤Ï¿Í·Á¤Î¤Û¤¦!?¿·¤·¤¤ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢ÇúÃÂ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß( @y_asufumi100)¤µ¤ó¤Ï¡¢X(µì¡§Twitter)¤äÌ¡²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¤òÅê¹Æ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌæÌî¤«¤´¤á¤¬¿ô¡¹¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¯Ã»ÊÔÌ¡²è¤Ç¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÊÂ¸ºß¤ò°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜºî¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¤À¡£ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÏÃ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâËÜÂÎ¤ò¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°Â°×¤Ëºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½¦¤¤¾å¤²¡¢¤Û¤«¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Ì¡²è¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤äËÜ¡¢¥µ¥¤¥È¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÏÃ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ï¡Ö¼ª¤«¤éÇò¤¤»å¡×¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢ËÜÅö¤Ë¼ºÌÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¿Ì¤¨¤¿·Ð¸³¤òºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡ÖÀ¸¤Êª¤À¤±¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÀ¸¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯ñÙ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦Æ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö±³¤È¿¿¼Â¤Î¶ÌÜ¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ã»ÊÔ¤´¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¤È¾Ð¤¤¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÊËÜºî¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æ£¤ä¤¹¤Õ¤ß(@y_asufumi100)
