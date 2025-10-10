ÈïÇú¼Ô¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸Ìó140¿Í¤Ë·Ð¸³ÅÁ¤¨¤ëÊ¿ÏÂ³Ø½¬¡¡½ªÀï¸å¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÉÂµ¤¤äº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ú²¬»³¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÈïÇú¼Ô¤¬·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】被爆者が小学6年生約140人に経験伝える平和学習　終戦後に苦しめられた病気や差別についても【岡山】
¡Ö¶¶¤Ë¥Ô¥«¥É¥ó¤¬¤¦¤Ä¤ë¤«¤éÄÌ¤ë¤Ê¤È¿ô¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¾®ÀÐ¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÁÒÉß»Ô¤ÎÄ¹Èø¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñÁÒÉß»ÙÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢6Ç¯À¸Ìó140¿Í¤Ë¼«¿È¤Î¹Åç¤Ç¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¨»´¤ÊÍÍ»Ò¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ªÀï¸å¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÉÂµ¤¤äº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤Î¤Ê¤¤»þ¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡Ê²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñÁÒÉß»ÙÉô¡¡ÉÙÅÄ¤«¤ä¤Î¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØÁê¼ê¤Î¹¬¤»¤ò»×¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢»ä¤Ï¡×
ÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤Î¸ì¤êÉô¤Î²ñ¤ÏÁÒÉß»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤¢¤ï¤»¤Æ7¹»¤Ç¡¢Íè·î¡Ê11·î¡Ë27Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£