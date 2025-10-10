¡Ü4cm¤ÎÈþ³Ø¡£¸å¤í»Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊËÜ³×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òËèÆü»È¤¤¤¿¤¤
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼ý¤Þ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£muon¤Î¡ÖTHE Backpack¡×¤Ï¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¡Ü¦Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áõ¤¤¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤àÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Æ¸å¤í»Ñ¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢µ¡Ç½¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¸å¤í»Ñ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡¢¸ü¤ß¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¬¤Á¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖTHE Backpack¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸å¤í»Ñ¤Î°ãÏÂ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÀß·×»×ÁÛ¤Ë´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ä38cm¡ß²£26cm¡ß¥Þ¥Á8cm¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÀ£Ë¡¤Ë²Ã¤¨¡¢+4cmÀÜ¹ç°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤ëÄ´À°¤Ë¤è¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÎ±¤Þ¤ë»ÅÍÍ¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Áõ¤¤Á´ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º´¶¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÆÀß·×
ÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¼ýÇ¼ÀÇ½¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ç¤â¡¢14¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤äA4½ñÎà¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÄìÉÆÉÕ¤¤Ç¾²ÃÖ¤¤·¤Æ¤â°ÂÄê¡£¥Þ¥Á8cm¤¬·¿Êø¤ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆü¾ï¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆþ¤ë¡×°Â¿´´¶¡£Èþ¤·¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈEnough is more.¡É¡Ê¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ³×¤Î¼Á´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÖTHE Backpack¡×¤Ï¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£¡Ö³×¤Ï¹¥¤¡¢¤Ç¤â°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ëÁÇºàÁª¤Ó¤â½¨°ï¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥óÁÇºà¤Î·¿²¡¤·¥ì¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¥º¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
ÆâÁõ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ´¤ÎÀ¸ÃÏ¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òÇÛÃÖ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊËÜ³×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë
°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢»È¤¤¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢YKK¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¡¢3¤Ä¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÉý¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¼«Á³¤ËÄê¤á¤ë¹½Â¤¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¡Ö¼ê¤¬Æ°¤¯¡×´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥«¡¼¥Ö¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¸ü¤ß¤â¤Þ¤¿¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÇØÉé¤¨¤Æ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î°®¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¾®¤µ¤ÊËþÂ¤¬¡¢ËèÆü¤Î°õ¾Ý¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤Êý¤â¡¢»ý¤ÁÊª¤â¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡£ÇØÉé¤¦¤À¤±¤ÇÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¡¢»ý¤ÁÊª¤¬À°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖTHE Backpack¡×¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¡¢³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¾®¤µ¤¯¤ÆÇö¤¤¤Î¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼ÂÍÑÅª | ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎËÜ³×¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
Image: ³ô¼°²ñ¼Òyonobi
Source: CoSTORY