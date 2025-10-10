±Ñ¸ì¤¬¤°¤ó¤°¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡ª¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾åÃ£¤Î10¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
±Ñ¸ì¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¥Ú¥é¥Ú¥é¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö¿Ò¤Í¤ë¡×¡ÖÅú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦3Âçµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀ²»³ÍÛ°ì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À²»³¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥×±Ñ²ñÏÃ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿ÎãÊ¸¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢»ÍÏ»»þÃæ¡¢±Ñ¸ì¤Î¥ê¥º¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡J¡¦C¡¦¥Ô¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿°é»ùË¡¤ÎÌ¾ÃøMAGICAL CHILD¡ÊË®Ìõ¤Ï¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É°é»ùË¡¡ÙÆüËÜ¶µÊ¸¼Ò´©¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤ò·Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ê1¡ËÊì¿Æ¤ÎÂÛÆâ¤Ë¤¤¤ë»þ´ü¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡Ê2¡ËÃÂÀ¸¸å¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¡Ö°ìÂÐ°ì¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡Ê3¡Ë¼¡Âè¤ËÊì¿Æ¤È¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¤â¤Î¤Ë»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë»þ´ü¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê4¡ËÊì¤Ê¤ëÃÏµå¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯»þ´ü¡£
¡¡¥Ô¥¢¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÌÀ²÷¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Î³°Â¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Î³°Â¦¤Ë¼Ò²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¤Î³°Â¦¤Ë¹ñ²È¤¬¤¢¤ë¡¢¹ñ²È¤Î³°Â¦¤ËÃÏµå¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏµå¤Î³°Â¦¤Ë±§Ãè¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê´Ø·¸¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÏµå¤ä±§Ãè¤È´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë