Anker¤Î¡ÈAirPods Pro¥¥é¡¼¡É¡ÖLiberty 4 Pro¡×6,000±ß°ú¤¤Ïº£Æü¤¬ºÇ¸å¡¢µÞ¤²¡ª
°¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡£
Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ë¡£Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤«¤é¿ô¤¨¤Æ1½µ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÂçÂç¥»¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
¤½¤ó¤Ê¥»¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ÄÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¼ê¸µ¤Ë1.4Ëü±ß¤¢¤ë¤Ê¤é¡ÖAnker Soundcore Liberty 4 Pro¡×¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1Ëü9990±ß¡¢ÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤ì¤Ç¤â°Â¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é6,000±ß°ú¤¤Ç1Ëü3990±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¤â¤Á¤í¤ó²áµîºÇ°Â¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¡¼¥ë¤Ç¤âÌó1.6Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÂç¤¤¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«Î®ÀÐ¤Ë¤³¤ì°Ê¾å²¼¤¬¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÍÃÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¼Á¤â¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÍ¥½¨¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤ÇÇã¤¨¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Anker¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹â²»¼Á¡õ¹âµ¡Ç½¡£
¥Ï¥¤¥ì¥¾¤ä3D¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡õ¥³¥·¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£
¤½¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤¢¤ê¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌó7.5»þ´Ö¤â»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Û¤Ü½¼ÅÅÃÎ¤é¤º¤Ç²á¤´¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
È¯É½»þ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤ò¤É¤¦¤¾¡£
Anker¤«¤é¿·ºî¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢ÅÐ¾ì¡£2Ëü±ß¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡ÈÇã¤¤¡É¤Ç¤¹
ÀµÄ¾¤³¤Î²»¼Á¡¢¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢°¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Á¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¡¢Äê²Á¤ÇÇã¤Ã¤¿¿Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
Source: Amazon