izna½é¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 izna 1st FAN-CON ¡ãNot Just Pretty¡ä in Japan¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
izna¡Ê¥¤¥º¥Ê¡Ë¤¬12·î9¡¦10Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 izna 1st FAN-CON ¡ãNot Just Pretty¡ä in Japan¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖNot Just Pretty¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¡É¤òÉ½¸½
´Ú¹ñMnet¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND2 : N/a¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿izna¡£
¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤ò11·î8¡¦9Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖNot Just Pretty¡×¤Ï¡¢9·î30Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥éー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥³ー¥Êー¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
10·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¤Ê¤«¤Îizna¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Í¥²í¤ÊÈÕ»Á¤ÎÀÊ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸«À°ÆÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¾¯¤·Íð¤ì¤¿¥Æー¥Ö¥ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿É½¾ð¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¡ÖNot Just Pretty¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¡É¤òÉ½¸½¡£¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔË¾¤Î½éÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ø2025 izna 1st FAN-CON ¡ãNot Just Pretty¡ä in Japan¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀä»¿¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ï¡¢10·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø2025 izna 1st FAN-CON ¡ãNot Just Pretty¡ä in Japan¡Ù
12/09¡Ê²Ð¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
12/10¡Ê¿å¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.30 ON SALE¡¡¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü
MINI ALBUM¡ØNot Just Pretty¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø2025 izna 1st FAN-CON ¡ãNot Just Pretty¡ä in Japan¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://izna-official.jp/fancon2025
izna OFFICIAL SITE
https://izna-official.jp/