10·î10Æü¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò <2164> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú8·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/10È¯É½
10·îËö³äÅö¤Î1¢ª2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¼Â»Ü¸å¤âÊÝÍ³ô¿ô¤ÎÍ×·ï¤Ï100³ô°Ê¾å¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£¼Â¼Á³È½¼¡£¤Þ¤¿¡¢25Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î×»þ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤¤¤¤Î°ïÉÊ¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê³ä°ú·ô¡ÊÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ3000±ß¤Þ¤¿¤Ï5000±ß¤Î³ä°ú·ô3Ëç¡Ë¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¥´¥ë¥Õ¡¦¥É¥¥ <3032> [Ì¾¾Ú£Î]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/10È¯É½¡Ê¾ìÃæ¡Ë
10·îËö³äÅö¤Î1¢ª2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¡£¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤òÊÝÍ³ô¿ô500³ô°Ê¾å¤ËÊÑ¹¹¡Ê¸½¹Ô¤Ï³ô¼°Ê¬³äÁ°300³ô°Ê¾å¡Ë¤·¡¢Í¥ÂÔ³ä°ú·ô¤Ï100³ô°Ê¾å¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£¼Â¼Á³È½¼¡£
