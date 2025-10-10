Íî¹çÇîËþ»á¡¡CS¤Ï¡ÖËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï2007Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤¹11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Î1°ÌÆ±»Î¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¡¢ÃæÆü¤Î´ÆÆÄ¤È¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤òÇË¤ê53Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡¢¡Ö¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Íî¹ç»á¤Ï¡¢
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½êÁ§¤Ï2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ÎºÇ½é¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤Ï¡ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢53Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤éCS¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Î1°ÌÆ±»Î¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö3°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ç¯ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾Ã²½¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢CSÆ³Æþ¤ÎÍøÅÀ¤âÍý²ò¡£
¡¡CS¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±Ä¶È¤¬Âè°ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶ÈÅª¤Ë¤ß¤ì¤ÐÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÈ¿ÂÐÇÉ¡£
¡¡
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ç¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤éÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íî¹ç»á¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£