¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥³¥¹¥Ñ¤¤¤¤¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬27¡ó¥ª¥Õ¤Î3Ëü±ßÂæ¡ª ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ
Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Çã¤¤¤½¤Ó¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖRedmi Note Pro 14 5G¡×¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬¤µ¤é¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ
Redmi Note Pro 14 5G¤ÏÌó2²¯²èÁÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¡¢5110mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢45,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤È¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¤Ï27¡ó¥ª¥Õ¤Î33,545±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢8GB¡Ü256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¡£¤«¤Ê¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤ÏÀè¤Ëµó¤²¤¿¥á¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Ìó800Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¤ÈÌó200Ëü²èÁÇ¤Î¥Þ¥¯¥í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿3´ã¹½À®¡£¤Þ¤¿AI½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿§ºÌ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢IP68¤Ë¤è¤ëËÉ¿åËÉ¿Ð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç1.5m¤Î¿å¤ËºÇÂç30Ê¬´Ö¿»¤·¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö300²ó¤Î¥í¡¼¥é¡¼ÂÑµ×»î¸³¡×¡Ö3000²ó¤Î°µ½Ì»î¸³¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ëµá¤á¤¿¤¤¡¢¥«¥á¥é¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀÇ½¤ÇÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤Redmi Note Pro 14 5G¤òÇã¤¦¤Ê¤é¤¤¤Þ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡ª
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
