¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¡×¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¡×¡Ä¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«Á´Ê¸
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÂ¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½°Æ¤ò¼«Ì±¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦Êý¿Ë¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¯ºö¶¨µÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤ÏÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÈÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Î£´¿Í¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñÃÌ¸å¤ÎºØÆ£ÂåÉ½¤ÈÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡×
¡¡º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»°¤Ä¤Î·üÇ°»ö¹à¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÆó¤Ä¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¡¢¶¦Í¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿À¯¼£¤È¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Âè£±ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£Á´ÂÎ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½°»²¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Îº¬¶¯¤¤ÉÔ¿®¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤º¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õ¶·¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤â»²±¡Áª¸å¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÁí³ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤ÏÅÞºÆÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅÞ°÷»Ù»ý¼Ô¤«¤éÀ¯¼£²þ³×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È²þ¤á¤ÆÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÉÔµºÜ»ö°Æ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ä¡¢¤±¤¸¤á¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·è°Õ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¯ºö¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿·ÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¯¼£²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´üÂÔ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤È¤â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤òÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¹Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¬À©¶¯²½¤Î¼Â¸½¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¹ñÌ±´¶¾ð¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÀ¯Áªµó¸å¤Ë¿·¤¿¤ËÉÔµºÜÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Èë½ñ¤¬¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»öÊÁ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ä¤±¤¸¤á¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´û¤Ë·èÃåºÑ¤ß¤È¡¢¹ñÀ¯±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢Î©¤È¤ÎÂçµÁ¤È¡¢¹ñÌ±¤äÅÞ°÷»Ù»ý¼Ô¤ËÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ñÀ¯¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤·¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃÏÊýµÄ°÷¤ò´Þ¤á¡¢¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò»ä¤â¡¢»²±¡Áªµó¸å¡¢Á´¹ñ¤òÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÅÞ°÷¡¢»Ù»ý¼Ô¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£¤È¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤À¡£ËÜÍè¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¤òÅÞÀ§¤È¤¹¤ë²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢°ìÄê¤Î²þ³×»ÑÀª¤Ï¸«¤é¤ì¡¢·è°Õ¤â¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤ÎÌÀ³Î¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤¬¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£Å´É×¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÑÂ³À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¤¬ÅÞ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ½»»°Æ¤äË¡Î§¡¢¤Þ¤¿À¯ºö¤´¤È¤Ë»¿À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï»¿À®¤·¤Æ»²¤ë¡£
¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÅÞÆ±»Î¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÏÇò»æ¤Ë
¡¡¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÅÞÆ±»Î¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÊªËÜ°Ì¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²æ¤¬ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë½°µÄ±¡¾®Áªµó¶è¸õÊä¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î¿äÁ¦¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï£²£¶Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹ñÌ±Ê¡»ã¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢À¯¼£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿°ì¤ÄÀ¯¼£¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤º¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë½ô²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ì´º¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¤Þ¤¿ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ø´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢°®¼ê¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Áµ¿±þÅú¡Û
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼çÄ¥¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¡£¹â»ÔÁíºÛ¤È¤ÏºÇ¸å¡¢º£¸å¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¤Þ¤º£²£¶Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£²óÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½°µÄ±¡Áªµó¡¢¤½¤·¤ÆÅÔµÄÁª¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤òÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑ¸·¤·¤¤¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿³È½¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë²æ¡¹¤ÎÌ¤Íè¡¢¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÞºÆÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤É¤¦¼«¸ø¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê¤ªÅú¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ»ÄÇ°¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ï³ÆÅÞ¶¨ÎÏ¤À¤«¤é¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤È¤â¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÌäÂê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉÔµºÜÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ÎÌäÂê¡¢²æ¡¹¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·è¤·¤ÆÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£¶Ç¯´Ö¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÃç´Ö¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢°®¼ê¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¡×
¡½¡½¼óÈÉ»ØÌ¾ÃÏÌ¾¤ÇÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤«¤é¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¤µ¤ó¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ½ñ¤¯¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£Å´É×¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¶¨ÎÏ¤Î¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Öº£¸å¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»äÃ£¤ÏÀÆÆ£Å´É×¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡½¡½´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ç²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡À¾ÅÄ´´»öÄ¹¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°Æ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½ÉÔµºÜ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦²óÅú¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¿Í»ö¤¬¸øÌÀÅÞ¤Îº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÂ¾ÅÞ¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤Ï²¿¤â¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬º£²ó¤Î²æ¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈë½ñ¤Ç¤¢¤ëÊý¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÛÈ½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÆ³«¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤Ê¤ê¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ØÅ¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡½¡½»²µÄ±¡Áª¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÏÂç¤¤¯µÄÀÊ¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢À¾ÅÄ»á¤¬´´»öÄ¹¤Î¼°Õ¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«¸øÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áªµó¤ÎÁí³ç¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤âÆþ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Öº£²ó»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤ÈÁ´¹ñ¤òÊâ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤â¤Þ¤µ¤ËÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¿¶¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Îº¬Äì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¶¨µÄ·ÑÂ³¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£»Ù»ýÃÄÂÎ¤Î°Õ¸«¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄ´´»öÄ¹¤¬¼ÂÌ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢£³ÅÞ¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç£±Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È°ì½ï¤ËÁÇ°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤â´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¡¢Á´ÌÌ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¶¨µÄ¤·¤è¤¦¡¢µ¬À©¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤Û¤Ü¼çÍ×À¯ÅÞ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬À©¶¯²½¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤¤Ä¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¶¨µÄ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²áµî¤Î·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿·ÁíºÛ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î²óÅú¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡£¸åÃÊ¤Î¼ÁÌä¤À¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòÆü¡¢Ãæ±û´´»ö²ñ¤Ç¡¢»ä¤È´´»öÄ¹¤Ë°ìÇ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤Î·èÃÇ¤Çº£Æü¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÅÞ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¡×
¡¡À¾ÅÄ´´»öÄ¹¡ÖÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ñ²ñÆüÄø¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖ´í×ü¤·¤¿¡£»äÃ£¤âµÞ¤Ëº£Æü²¿¤«¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï·üÇ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Î©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î²óÅú¤òº£Æü¤¤¤¿¤À¤¯´ü¸Â¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÏ¢Î©¶¨µÄ¤ò¥º¥ë¥º¥ë¡¢¥À¥é¥À¥é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£Æü·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ëÃæÆ»¼çµÁ¤È¤¤¤¦Î©ÅÞÀº¿À¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Öº£²ó¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò°ìÃ¶Çò»æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤À¡×
¡½¡½À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤µ¤»¤¿¤é¡¢ºÆÅÙ¤Þ¤¿Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¾Íè¤Î¸øÌÀÅÞ¤Î¿Ê¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¡¢»ä¤¬·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Àè¤Û¤É´´»öÄ¹¤«¤é¤âÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢»²µÄ±¡ÁªµóÁí³ç¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤à¸ø»»¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÀÆÆ£¤È½ñ¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£À¯¸¢¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤éÀ¯ºö¼Â¸½¤Ï¿Þ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¤Þ¤º£±ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¤Þ¤À²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅú¤¨¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤À¤¬¡¢³Î¤«¤ËÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¼Â¸½ÎÏ¤¬°ã¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤âÏÃ¤·¡¢¤Þ¤¿Â¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤âÏÃ¤·¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡½¡½Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿äÁ¦¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÈæÎã¤Ø¤Î½ÅÊ£¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÞÁÈ¿¥¤ÎÊý¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¹Åç£³¶è¤À¤«¤é¹Åç¸©ËÜÉô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÅÞ°÷¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£½ÅÊ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÞËÜÉô¤È¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢º£·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡½¡½Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ÎºÝ¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬½Ð¤·¤¿¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À£µÆü¡£¤³¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï²þ³×¤ÎÀº¿À¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤À¤«¤é¸¡Æ¤¤Î»þ´Ö¤ò¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñÆüÄø¤ÎÌäÂê¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±Ç¯°Ê¾å¡¢µÄÏÀ¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿ÌäÂê¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤Î·Ð°Þ¤âÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¡×
¡½º£¸å¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¤¤¤«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×