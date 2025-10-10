¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É ·§ËÜ¸©Ì±¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼õ¤±»ß¤á¡¡·§ËÜ¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¥È¥Ã¥×2¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©¡¡
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©Ì±¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É ·§ËÜ¸©Ì±¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼õ¤±»ß¤á¡¡·§ËÜ¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¥È¥Ã¥×2¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©¡¡
10·î10Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È´´»öÄ¹¤Ï¡¢Ï¢Î©¤Î·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ê¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÂ¦¤Ï¡¢·ÑÂ³¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅÁ¤¨¡¢1999Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Î¾ÅÞ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©Ì±¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤ÎÁíºÛ¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÉ¤È¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Éé¤±¤Æ¤â¤È¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¹ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡×
¡ÖÁ°¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ ·§ËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Ã£¤Ï
¼«Ì±ÅÞ·§ËÜ¸©Ï¢¤ÎÁ°ÀîÚÀ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬Î¥Ã¦¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ·§ËÜ¸©Ï¢ Á°ÀîÚÀ²ñÄ¹¡ÖÅÞËÜÉô¤ÈÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬ÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÍ×°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Î¾ë²¼¹ºîÂåÉ½¤Ï¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ·§ËÜ¸©ËÜÉô ¾ë²¼¹ºîÂåÉ½¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¥¥ì¥¤¤ÊÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò»ý¤ÄÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¸©À¯±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¾ë²¼ÂåÉ½¡ÖÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±¸©Ï¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤¢¤¹¤«¤éÁ´Á³°ã¤¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©À¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ§¡¹Èó¡¹¤Ç½¾ÍèÄÌ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
10·î20Æü°Ê¹ß¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¹â»Ô»á¤È½ñ¤«¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤Ë¹â»Ô»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
