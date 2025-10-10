iPhone¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥µ¥à¥¹¥ó³°ÉÕ¤±SSD¤¬15¡ó¥ª¥Õ¡£ Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ë
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤ÏSSD¤äSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸·ÏÀ½ÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Type-CÂÐ±þ¤ÇºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ1,050MB/ÉÃ¤Î¹âÂ®¥â¥Ç¥ë¡¢iPhone¤Ç¤âÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¤Î³°ÉÕ¤±SSD¡ÖSamsung T7¡×
¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÉ²Ã¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏPC¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë³°ÉÕ¤±SSD¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSamsung T7¡×¤Î¤¦¤Á¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó2TB¥â¥Ç¥ë¤¬¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1TB¥â¥Ç¥ë¡ÖMU-PC1T0T-PD/EC¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê15,980±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢15¡ó¥ª¥Õ¤Î13,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯2TB¥â¥Ç¥ë¡ÖMU-PC2T0T-PD/EC¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê27,990±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢15¡ó¥ª¥Õ¤Î23,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¡£USB 3.2 Gen2ÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤Ï1,050MB/ÉÃ¡£Windows¡¢Mac¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PS4/PS5¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÂç2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍî²¼¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤â¤·¤Ã¤«¤êÃ´ÊÝ¡£USB Type-C to A¥¿¥¤¥×¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Ï3Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄêÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢PC¸þ¤±¤Î¹âÂ®SSD¤Ê¤É¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸ÍÑ¤ÎSSD¤äSD¥«¡¼¥É¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
