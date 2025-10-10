¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡×ÀÐÇË¼óÁê½ê´¶
10·î10Æü¸á¸å5»þÈ¾¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã½ê´¶¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Û
Àè¤ÎÂçÀï¤Î½ª·ë¤«¤é¡¢80Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î80Ç¯´Ö¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂº¤¤Ì¿¤È¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢3·î¤ÎÎ²²«ÅçË¬Ìä¡¢4·î¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥«¥ê¥é¥ä¤ÎÈæÅçÀïË×¼Ô¤ÎÈêË¬Ìä¡¢6·î¤Î²ÆìÁ´ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°½ÐÀÊ¤ª¤è¤Ó¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´ÛË¬Ìä¡¢8·î¤Î¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶Çú»àË×¼Ô¡¦µ¾À·¼Ô°ÖÎî¼°½ÐÀÊ¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°½ÐÀÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¸å50Ç¯¡¢60Ç¯¡¢70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÃÌÏÃ¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÇ§¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤â¤³¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî»°ÅÙ¤ÎÃÌÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö³°¸òÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò¡¢ÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤½¤Î»õ»ß¤á¤¿¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤ÏÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Ê¤¼»õ»ß¤á¤¿¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤¬ÁíÎÏÀï¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ÀïÁ°¤ËÆâ³Õ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤äÎ¦·³¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½©´Ýµ¡´Ø¡×Åù¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇÔÀï¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤âÀïÁè¿ë¹Ô¤Îº¤Æñ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ª¤è¤Ó·³Éô¤Î¼óÇ¾¿Ø¤â¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤È¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÆÆâ¸÷À¯¸µÁíÍý¤Î¡Ö¥¸¥êÉÏ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥É¥«ÉÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦Ãí°Õ´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤¼¡¢Âç¤¤ÊÏ©Àþ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤ÎÌäÂêÅÀ¡Û
¤Þ¤º¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ÅÙ¾å¤ÎÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢·³Ââ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ç¤¢¤ëÅý¿ã¸¢¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢À¯¼£¤È·³»ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÀ¯¼£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¸Ì±¤¬Í¥°Ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤Î¸¶Â§¤¬¡¢À©ÅÙ¾åÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¢¸Â¤â¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Äë¹ñ·ûË¡²¼¤Ç¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ò´Þ¤à³Æ¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤È¤µ¤ì¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¼óÈÉ¤È¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Æâ³Õ¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø´øÌ¿Îá¸¢¸Â¤ÏÀ©ÅÙ¾åÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸µÏ·¤¬¡¢³°¸ò¡¢·³»ö¡¢ºâÀ¯¤òÅý¹ç¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð»Î¤È¤·¤Æ·³»ö¤Ë½¾»ö¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¸µÏ·¤¿¤Á¤Ï¡¢·³»ö¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ý»³âÃÃË¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸µÏ·¡¦½Å¿Ã¤Ê¤ÉÄ¶·ûË¡ÅªÂ¸ºß¤ÎÇÞ²ð¡×¤¬¡¢¹ñ²È°Õ»×¤Î°ì¸µ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÏ·¤¬¼¡Âè¤ËÀ¤¤òµî¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èó¸ø¼°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¿ê¤¨¤¿¤Î¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î²¼¡¢À¯ÅÞ¤¬À¯¼£¤È·³»ö¤ÎÅý¹ç¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝ¶¨Ä´¤Î¼çÍ×¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Ç¤Ï¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1920Ç¯Âå¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢Ê¾¸¶³°¸ò¤ËÉ½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äë¹ñ¼çµÁÅªËÄÄ¥¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1920Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤Ï·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¡¢À¯ÅÞ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³½Ì¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·³¿Í¤Ï¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Î·³Éô¤ÎÂæÆ¬¤ÎÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢Åý¿ã¸¢¤ÏºîÀï»Ø´ø¤Ë´Ø¤ï¤ë·³Îá¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Í½»»¤äÂÎÀ©À°È÷¤Ë´Ø¤ï¤ë·³À¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æâ³Õ¤Î°ì°÷¤¿¤ë¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÎÊåÉ«¡Ê¤Û¤Ò¤Ä¡Ë»ö¹à¤È¤·¤Æ²ò¼á±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ì±ÅýÀ©¤ÎÉÔºß¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¾å¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¸µÏ·¡¢¼¡¤ËÀ¯ÅÞ¤¬¡¢¤¤¤ï¤Ð±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¯ÉÜ¤ÎÌäÂê¡Û
¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤ËÅý¿ã¸¢¤Î°ÕÌ£¤¬³ÈÂç²ò¼á¤µ¤ì¡¢Åý¿ã¸¢¤ÎÆÈÎ©¤¬¡¢·³¤ÎÀ¯ºöÁ´ÈÌ¤äÍ½»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ª¤è¤ÓµÄ²ñ¤Î´ØÍ¿¡¦ÅýÀ©¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢·³Éô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÅÞÆâ³Õ¤Î»þÂå¡¢À¯ÅÞ¤Î´Ö¤Ç¡¢À¯¸¢³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëË½Ïª¹çÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¯ÅÞ¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1930Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¡¦Î©·ûÀ¯Í§²ñ¤ÏÎ©·ûÌ±À¯ÅÞÆâ³Õ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤¿¤á¡¢³¤·³¤Î°ìÉô¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤ÎÈã½Ú¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Åý¿ã¸¢´³ÈÈ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢À¯ÉÜ¤ò·ã¤·¤¯¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÈã½Ú¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1935Ç¯¡¢·ûË¡³Ø¼Ô¤Çµ®Â²±¡µÄ°÷¤ÎÈþÇ»ÉôÃ£µÈ¤ÎÅ·¹Äµ¡´ØÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÀ¯Í§²ñ¤¬À¯ÉÜ¹¶·â¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤òÈóÆñ¤·¡¢·³Éô¤â´¬¤¹þ¤àÀ¯¼£ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤Î²¬ÅÄ·¼²ðÆâ³Õ¤Ï¡¢³ØÀâ¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö³Ø¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤è¤ê³°»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆËÜÌäÂê¤«¤éÀ¯¼£Åª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·³Éô¤ÎÍ×µá¤Ë¶þ¤·¤Æ¡¢½¾ÍèÄÌÀâÅª¤ÊÎ©¾ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·¹Äµ¡´ØÀâ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¹ñÂÎÌÀÄ§À¼ÌÀ¤òÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯½Ð¤·¡¢ÈþÇ»Éô¤ÎÃøºî¤ÏÈ¯¶Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï·³Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÄ²ñ¤ÎÌäÂê¡Û
ËÜÍè¤Ï·³¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤µÄ²ñ¤â¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬¡¢ºØÆ£Î´É×½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î½üÌ¾ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£ºØÆ£µÄ°÷¤Ï1940Ç¯2·î2Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÅ¥¾Â²½¤òÈãÈ½¤·¡¢ÀïÁè¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¿·³±éÀâ¤Ç¤¹¡£Î¦·³¤Ï¡¢±éÀâ¤ÏÎ¦·³¤òÉî¿«¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤³¤ì¤Ë·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¡¢ºØÆ£µÄ°÷¤Î¼¿¦¤òÍ×µá¡¢¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤ÏÆ±Ä´¤·¡¢»¿À®296É¼¡¢È¿ÂÐ7É¼¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤ÇºØÆ£µÄ°÷¤Ï½üÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÄ²ñ¤ÎÃæ¤ÇµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿µ©Í¡Ê¤±¤¦¡Ë¤ÊÎã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ïº£¤â¤½¤Î3Ê¬¤Î2¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë·³¤Ø¤ÎÅýÀ©µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ½»»¿³µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÎµÄ²ñ¤Ï·³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÁ´¤¯¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£1937Ç¯°Ê¹ß¡¢Î×»þ·³»öÈñÆÃÊÌ²ñ·×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢1942Ç¯¤«¤é45Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢·³»öÈñ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬ÆÃÊÌ²ñ·×¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÊÌ²ñ·×¤Î¿³µÄ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÍ½»»½ñ¤ËÆâÌõ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤º¡¢½°µÄ±¡¡¦µ®Â²±¡¤È¤â´ðËÜÅª¤ËÈëÌ©²ñ¤Ç¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿³µÄ»þ´Ö¤â¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¯¡¢¤ª¤è¤½¿³µÄ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Àï¶·¤¬°²½¤·¡¢ºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤¹¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¦·³¤È³¤·³¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÍø±×¤ÈÌÌ»Ò¡Ê¤á¤ó¤Ä¡Ë¤ò¤«¤±¡¢Í½»»³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤ê·ã¤·¤¯Áè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÀµ¸å´ü¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢15Ç¯´Ö¤Ë¸½Ìò¼óÁê3¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¹ñ¿è¼çµÁ¼Ô¤äÀÄÇ¯¾¹»¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Å»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ñºÝ¶¨Ä´¤ò½Å»ë¤·¡¢À¯¼£¤Ë¤è¤Ã¤Æ·³¤òÅýÀ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¸Þ¡¦°ì¸Þ»ö·ï¤äÆó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ò´Þ¤à¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÄ²ñ¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤àÊ¸Ì±¤¬·³¤ÎÀ¯ºö¤äÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËµÄÏÀ¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë´Ä¶¤òÂç¤¤¯ÁË³²¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂê¡Û
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
1920Ç¯Âå¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ÎÂÐ³°ËÄÄ¥¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»þÂå¤ÎÀÐ¶¶Ã¹»³¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ¤òÊü´þ¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÏÀ¿Ø¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÀÄ´¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀïÁè»Ù»ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁèÊóÆ»¤¬¡ÖÇä¤ì¤¿¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Ê¹³Æ»æ¤ÏÂç¤¤¯È¯¹ÔÉô¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1929Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÂç¶²¹²¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Î·ÐºÑ¤ÏÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¡¢¹ñÆâ·ÐºÑÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶·¤òÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹·ÍÈ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÅÞ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥½Ï¢¤Î¤ß¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢»×ÁÛ³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Í³¼çµÁ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢ÊÆ±Ñ¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÏÀÄ´¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á´ÂÎ¼çµÁ¤ä¹ñ²È¼Ò²ñ¼çµÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ØÅì·³¤Î°ìÉô¤¬Ëþ½£»öÊÑ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Û¤É¤ÇÆüËÜËÜÅÚ¤Î¿ôÇÜ¤ÎÅÚÃÏ¤òÀêÎÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ê¹¤Ï¤³¤ì¤òÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï¤³¤ì¤Ë¸¸ÏÇ¤µ¤ì¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÌîºîÂ¤¤ÏËþ½£»öÊÑ¤Ë¤ª¤±¤ë·³Éô¤ÎÆ°¤¤òÈãÈ½¤·¡¢À¶ÂôÞ°¤Ï¾¾²¬ÍÎ±¦¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô±Ô¤¤ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢1937Ç¯½©º¢¤«¤é¡¢¸ÀÏÀÅýÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤êÀ¯ºö¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÀïÁè¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ëÏÀÄ´¤Î¤ß¤¬¹ñÌ±¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ÎÌäÂê¡Û
Åö»þ¡¢À¯ÉÜ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¤ï¤¬¹ñ¤¬¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÌä¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤Î´Ö¤Ç¥½Ï¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë·³»öÆ±ÌÁ¤ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1939Ç¯8·î¡¢ÆÈ¥½ÉÔ²Ä¿¯¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¡¢¤È¤¤ÎÊ¿¾ÂñÖ°ìÏºÆâ³Õ¤Ï¡Ö²¤½£¤ÎÅ·ÃÏ¤ÏÊ£»¨²ø´ñ¤Ê¤ë¿·¾ðÀª¤òÀ¸¤¸¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁí¼¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¾ðÀª¡¢·³»ö¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£Æü¤Ø¤Î¶µ·±¡Û
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Ï¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¾å¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÏÊ¸Ì±¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢¼«±ÒÂâË¡¾å¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î»Ø´ø¤Î²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬Æâ³Õ¤Î¼óÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æâ³Õ¤Ï¹ñ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢ÂÓ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤ËÌÀµ¤µ¤ì¡¢Æâ³Õ¤ÎÅý°ìÀ¤¬À©ÅÙ¾å³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³°¸ò¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÁí¹çÄ´À°¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë·¸¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÂÎÀ©¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¿ÊÅ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Åý¿ã¸¢¤ÎÆÈÎ©¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë·³Éô¤¬ÆÈÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢À©ÅÙÅª¤Ê¼êÅö¤Æ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤òÀ®¤·¤Þ¤»¤ó¡£
À¯¼£¤ÎÂ¦¤Ï¼«±ÒÂâ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ç½ÎÏ¤È¸«¼±¤ò½½Ê¬¤ËÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÊ¸Ì±ÅýÀ©¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡¢ÂçÀª¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ·³»ö¾ðÀª¤äÁõÈ÷¡¢ÉôÂâ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀ¯¼£¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î½Ä³ä¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Åý¹ç¤¹¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤¬³äµò¡¢ÂÐÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¸«¼º¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¦·³¤È³¤·³¤È¤¬¸ß¤¤¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÏÀÍý¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤ÆÂÐÎ©¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤é¡¢·³Îá¤È·³À¯¤È¤¬Ï¢·È¤ò·ç¤¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×¤ò°ì¸µ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬ÀïÁè¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¶µ·±¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¯¼£¤Ï¾ï¤Ë¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤ÈÊ¡»ã¤ò¹Í¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¤ò¿´¤¬¤±¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤À¼¡¢ÂçÃÀ¤Ê²ò·èºö¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³¤·³¤Î±ÊÌî½¤¿È·³ÎáÉôÁíÄ¹¤Ï¡¢³«Àï¤ò¼ê½Ñ¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢¡ÖÁêÅö¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÉÂ¤òÌþ¤¹¤Ë¤Ï¡¢Âç·è¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆñÇÓ½ü¤Ë·è°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢¡ÖÀï¤ï¤¶¤ì¤ÐË´¹ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àï¤¦¤â¤Þ¤¿Ë´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ä¤â¤·¤ì¤Ì¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¤ï¤º¤·¤Æ¹ñË´¤Ó¤¿¾ì¹ç¤Ïº²¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¿¿¤ÎË´¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅìÛê±Ñµ¡Î¦·³Âç¿Ã¤â¡¢¶á±ÒÊ¸Ëû¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤è¤ê¤âÀº¿ÀÅª¡¦¾ð½ïÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¤Î¿Ê¤à¤Ù¤¿ËÏ©¤ò¸í¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¯ÉÜ¤¬¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤»¤Ì¤è¤¦¡¢»õ»ß¤á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬µÄ²ñ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñ¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¢Ç½¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î³èÆ°¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ï°ì»þÅª¤ÊÀ¤ÏÀ¤Ë·Þ¹ç¤·¡¢¿Íµ¤¼è¤êÀ¯ºö¤ËÆ°¤¤¤Æ¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤ÊÅÞÍøÅÞÎ¬¤È¸Ê¤ÎÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò´Þ¤à·òÁ´¤Ê¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À¤ÏÀ¤òÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤ê¡¢¹ñÌ±¤òÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áÅÙ¤Ê¾¦¶È¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡¢º¹ÊÌ¤äÇÓ³°¼çµÁ¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¸µ¼óÁê¤¬Âº¤¤Ì¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò´Þ¤á¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¤Îìúí¸¡Ê¤¸¤å¤¦¤ê¤ó¡Ë¡¢¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ¤ò¶¼¤«¤¹º¹ÊÌÅª¸À¼¤Ï·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë³Ø¤Ö»ÑÀª¤Ç¤¹¡£²áµî¤òÄ¾»ë¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ÈÀ¿¼Â¤µ¡¢Â¾¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ë¤â¸¬µõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë´²ÍÆ¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿ËÜÍè¤Î¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡¢·òÁ´¤Ç¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤¬³åÇË¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï·è¤·¤Æ´°àú¤ÊÀ¯¼£·ÁÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢¤È¤¤Ë²á¤Á¤òÈÈ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ï¤ËÎò»Ë¤ÎÁ°¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«±Ò¤ÈÍÞ»ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÎÏÁÈ¿¥¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÍÞ»ßÏÀ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¸½²¼¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Î²¼¡¢¤½¤ì¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈæÎà¤Ê¤¤ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¼ÂÎÏÁÈ¿¥¤¬Ì±¼çÅªÅýÀ©¤òÄ¶¤¨¤ÆË½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø²õ¤·ÆÀ¤ëÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ê¸Ì±¤¿¤ëÀ¯¼£²È¤¬È½ÃÇ¤ò¸í¤ê¡¢ÀïÁè¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸Ì±ÅýÀ©¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀ¯·³´Ø·¸¤ÎÉ¬Í×À¤È½ÅÍ×À¤Ï¤¤¤¯¤é¶¯Ä´¤·¤Æ¤â¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¡¢µÄ²ñ¡¢¼ÂÎÏÁÈ¿¥¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤ì¤ò¾ï¤ËÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£Î´É×µÄ°÷¤ÏÈ¿·³±éÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀµµÁ¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¯¼Ô¤¬¼å¼Ô¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤Î¤¬ÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¡¢¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÀ»Àï¤ÎÈþÌ¾¤Ë±£¤ì¤Æ¹ñ²ÈÉ´Ç¯¤ÎÂç·×¤ò¸í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºö¤Î½ÅÍ×À¤ò¼çÄ¥¤·¡¢½°µÄ±¡¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Î½°µÄ±¡ËÉ¶õË¡°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¦·³¾Ê¤Ï¡¢¶õ½±¤ÎºÝ¤Ë»ÔÌ±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÁè·ÑÂ³°Õ»×¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â±ó¤¤²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤ÎÀÕÌ³¤ÎÊü´þ¡¢Àº¿À¼çµÁ¤Î²£¹Ô¤ä¿ÍÌ¿¡¦¿Í¸¢·Ú»ë¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÏÂó¤±¤Þ¤»¤ó¡£Îò»Ë¤Ë³Ø¤Ö½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬Àï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¡¢ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀïÁè¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¿ô¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ²±¤ÎÉ÷²½¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤â´Þ¤á¡¢¹ñÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤¬Àè¤ÎÂçÀï¤äÊ¿ÏÂ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ½Æ°Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢¾Íè¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÃ¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆóÅÙ¤È¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»´²Ò¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç½¤¦¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯10·î10Æü
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÀÐÇË ÌÐ