¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÆâ¤äÂ¾¿Í¤Î¼«ËýÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬Å¾¶ÐÀè¤Î¼ÒÂð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿M¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼«ËýÏÃ¡Ä¡Ä
M¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ÎÇØ·Ê¤òÁ§º÷¤·¤¿¤ê¡¢¸ª½ñ¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥ª¥«¥¶¥¥ï¥«¥³
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£