¤Õ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê·»ËåÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤Ì¡Ø¥Õ¥©¥ë¥à¡Ù¤È¡ØÂº¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¤ãー¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×
ÃçÎÉ¤¯Ì©Ãå¤·¤ÆÌ²¤ë·»ËåÇ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£º£²ó£Ø¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¤¿¤Á¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥·ー¥ó¡Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¤ï¤º2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï37ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¡¢2Ëü5Àé¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÂçÈ¿¶Á¤Ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê·»ËåÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Û
¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤ë·»ËåÇ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÇcafé¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·»Ç¤Î¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤È¡¢ËåÇ¤Î¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿¸÷·Ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·»Ëå¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÌ²¤ë»Ñ¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿²»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì½Ö¤¢¤ë¡È¥Õ¥©¥ë¥à¡É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ËåÇ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤¿·»Ç¤Î´é¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡È´û»ë´¶¡É¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«3ÉÃ¤¯¤é¤¤¸«¤¿w¡×¤È¸ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£Ëå¤Î¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¨¤é¤ì¤¿¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤Î´é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¶âÂÀÏº°»¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÓ¤Ï¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤Î¤ª´é¤ò´Ý¤¯±ï¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶âÂÀÏº°»¤Î¤è¤¦¡£ÃçÎÉ¤··»Ëå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ©Ãå¤Ö¤ê¤¬À¸¤ó¤À¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¹¡£
X¥æー¥¶ー¤«¤é¤â¡ÖÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
¤Õ¤¿¤ê¤Î¿²»Ñ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ë¤ã¤«¡©¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤～³¨¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ë¤ã¤Í～♡¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·Âº¤¤¤Ë¤ã～¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë☺︎¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤♡¡×¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê¤®¤å～♡¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤º¤é¤ê¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¤¿²´é¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤Ã¤È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·»Ëå¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¤Î¾Ú¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÇcafé¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤È¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·ÅÙËþÅÀ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¡¢¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇcafé¤Ý¤ó¤Ý¤³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kaori
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£