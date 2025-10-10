¿å¤Ç¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¢ª¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¡ØÇ¤Î´é¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¸÷·Ê¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÀ¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤À£÷¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤òÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£ÊÕ¤ê°ìÌÌ¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿å¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢33.4Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï1.5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿å¤¬¾¡¼ê¤Ë°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î´ï¤¬°¤¤¡Ä¤³¤Î´ï¤¬°¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¿å¤Ç¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¢ª¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¡ØÇ¤Î´é¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡Û
¥Ü¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤·¤ã¤ë¤É¤Í¤³¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤Õ¤â¤ÕÌÓÊÂ¤ß¤¬°¦¤é¤·¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¿å¤òÀª¤¤¤è¤¯¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¡¹¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¿å¤ò°û¤à¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶ì¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤´ï¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼þ°Ï¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Æー¥Ö¥ë¤ò¿å¿»¤·¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤ËXÌ±¤âÇú¾Ð
¥Æー¥Ö¥ë¤ò¿å¿»¤·¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÄÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À¼°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤Ï¤Æ¡©¤Ã¤Æ¤ª´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ã～¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤Ê¤Ë¤«¡©¤Ã¤Æ´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤Ë¿å¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤³¤«ÎÃ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¡£º£Æü¤â¤¤Ã¤È¡¢°û¤ß¿å¤òÇÉ¼ê¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤·¤ã¤ë¤É¤Í¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
