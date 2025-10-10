¾®Àî¹Ò´ð¤¬°Î¶ÈÃ£À®¡ª¡¡59Ç¯¤Ö¤êµÏ¿¹¹¿·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î2·å¥´¡¼¥ë¡Ä³øËÜ»á¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°Û¤Î11Àï10È¯
¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á11»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤Î2·å¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á11»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë¡£³øËÜË®ÌÐ»á¤¬1966Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ÎµÏ¿¤ò59Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Îµ¤¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1È¯¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾26Ê¬¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤Ìµ²óÅ¾¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£Áê¼êGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤â¼¹Ç°¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¥´¡¼¥ë¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á10¥´¡¼¥ëÌÜ¡£8·î¤Ë»àµî¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É³øËÜ»á¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿12»î¹ç10È¯¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ç½É¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏU-20WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤äÆ²°ÂÎ§¤é¤È¤È¤â¤ËÁª½Ð¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²ñÃæ¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤â¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÉé½ý¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÂç²ø²æ¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£WÇÕ¤Þ¤Ç¤¢¤È8¤«·î¡£Ì´¸«¤¿ÉñÂæ¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë