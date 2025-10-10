¡Ö¼êÂÞ¥¿¥¤¥×¤ÎÊÒ¼ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÀß·×¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥¡¼¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½
GitHub - mafik/keyer: Firmware & goodies for making a KEYER (one-handed chorded keyboard).
https://github.com/mafik/keyer
mafik»á¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¡¼¥ä¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ä¡¼¤Ï2¤Ä°Ê¾å¤Î¥¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç1¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¥¡¼¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊ¸»ú¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ä¡¼¤Î°ì¼ï¤ò¼ÂºÝ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Typeware 2025 prototype at work - YouTube
mafik»á¤Î¥¡¼¥ä¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£mafik»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥¡¼¤À¤±¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¡¼¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¤ò¼êÂÞ¤Ë¸åÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¤À¤±¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÒ¼ê¤À¤±¤Ç¿Æ»Ø3¥¡¼¡¢¿Íº¹¤·»Ø2¥¡¼¡¢Ãæ»Ø2¥¡¼¡¢Ìô»Ø2¥¡¼¡¢¾®»Ø1¥¡¼¤ÇºÇÂç215¼ïÎà¤Î¥³¡¼¥ÉÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈºÇÅ¬²½¥Ä¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¤âÍÆ°×¡£¤³¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈºÇÅ¬²½¥Ä¡¼¥ë¤Ï¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²¡¤·¤Ë¤¯¤¤»Ø¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²óÈò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¼°¤Ç¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¿ô¥«·î»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ´ÅÚ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¼«ºî¤Ê¤é50¥É¥ë(Ìó7600±ß)°Ê²¼¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
GitHub¤Ç¤ÏÀ½ºî¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤ä¼ê½ç¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä¾©¼ê½ç¤Ç¤Ï¿ôÆü¤«¤±¤Æºî¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö1ÆüÌÜ¡×¡Ö2ÆüÌÜ¡×¡Ö3ÆüÌÜ¡×¤Î¼ê½ç¤¬ºÙ¤«¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Hacker News¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿mafik»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1Ê¬´Ö¤Ë20¥ï¡¼¥É¤Û¤ÉÂÇ¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£