ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」のメンバーで歌手のルイ・トムリンソン（33）が、ニューアルバム「ハウ・ディド・アイ・ゲット・ヒア？」は、恋人でタレントのザラ・マクダーモットからインスパイアされた作品であることを明かした。恋愛リアリティ番組「ラブ・アイランド」などに出演していたタレントのザラが、音楽にも大きな影響を与えているとルイは明かしている。



ポッドキャスト番組「ザ・ダイアリー・オブ・ア・CEO」でルイは「僕はすごくロマンチックなタイプなんだ。それにクリエイティブな人間だと、ロマンチックにもなりやすい。架空のことを曲にするのは本当に難しい」とコメント。さらに「僕の場合、本当にそれを経験している必要があるんだ」とし「だから今みたいにすごく気分が良かったり、すごく恋していなかったら、アルバムは違った雰囲気になっていただろう」と明かした。



そして、ザラが「これまでにない幸福感と生きる意味、そして満ち足りた気持ち」を与えてくれたと続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）