¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¡¡Ö¿´¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·³¤À¿»á¤¬¼ê¤¬¤±¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£¾®³Ø¹»Â´¶È»þ¤ËÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡¢£³£°ºÐ¤ò¼êÁ°¤Ë¤ª¸ß¤¤¤È¤Îµ²±¤ò½ä¤é¤»¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾¾Â¼¤ÏËÁÆ¬¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤¢¤È¡¢ÇÛ¿®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¸À¤¤Êý¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ä¤Î³§ÍÍ¤âÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«½éÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¾å±Ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Ï¤Þ¤ì¤ÆÇï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Ï¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¡©¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê°ã¤¦¤ª´é¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯¤¤é¤¤é¤·¤Æ¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¡¢°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¾¾Â¼¤¬¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡Ê»£±Æ¸½¾ì¤È¤Ï¡Ë°ã¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤·¤º¤«¡¼¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ë¤Ï¤¸¤±¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾¾Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö°ì¸À»Ä¤¹¤È¤·¤¿¤é¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤ÁÈ©¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡×¤È¿¿·õ¤ËÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¿´¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤ÆÍèÀ¤¤Î¼«Ê¬¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£